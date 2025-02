La Cascina dei Sapori porta in tavola i laghi bresciani: nasce Spicchi di Lago

Photo: Marinara di Lago e Anguilla Laccata (credits: Aromi.group)

Si consolida ancora di più il rapporto tra Antonio Pappalardo e le eccellenze del territorio bresciano: un progetto, Spicchi di Lago, che punta a valorizzare la qualità delle materie prime della zona in abbinamento agli impasti innovativi del pizzaiolo di Rezzato





Un nuovo progetto per La Cascina dei Sapori di Antonio Pappalardo a Rezzato: nasce Spicchi di Lago. Al menù, che comprende diverse tipologie di impasti con topping accuratamente studiati, si aggiungono a rotazione tre nuove proposte con l’obiettivo di valorizzare i pesci dei laghi bresciani. Un’iniziativa fortemente voluta dal pizzaiolo, che ama mettere al centro il territorio con materie prime sostenibili e di eccellente qualità.





"Spicchi di Lago nasce in realtà due anni fa in occasione di Brescia Capitale, quando abbiamo scelto di dedicare sette pizze ai produttori e ai prodotti bresciani. Tra questi, non potevano mancare i pesci d’acqua dolce, in particolare del Lago d’Iseo – spiega Pappalardo – In quell’occasione, si è resa necessaria una ricerca mirata sulle eccellenze locali, portandoci a scoprire produttori come Andrea Soardi. Oggi, come allora, abbiamo scelto di inserire il pesce di lago in un contesto, quello della pizza, dove solitamente non è protagonista, e vogliamo raccontarlo attraverso i nostri impasti: non solo la classica tonda, ma anche impasti da degustazione o pensati ad hoc. L’obiettivo del progetto è raccontare il pesce d’acqua dolce e il lavoro di ricerca sulle materie prime, restituendo attraverso le nostre creazioni il meglio che il lago ha da offrire".





Per tutto l’anno, La Cascina dei Sapori dedicherà spazio in carta a pizze che avranno come protagonisti i pesci d’acqua dolce dei laghi bresciani. Le proposte cambieranno in base alla stagionalità e alla disponibilità degli ingredienti, rispettando il ritmo naturale delle risorse. Essendo queste materie prime di altissima qualità, provenienti da fornitori accuratamente selezionati, Pappalardo ha scelto di proporle per periodi limitati, dando risalto a ogni elemento attraverso abbinamenti studiati con ingredienti di stagione.





L’iniziativa nasce, per l’appunto, anche grazie alla collaborazione tra il pizzaiolo e gli artigiani locali. Tra questi, Andrea Soardi, pescatore di Montisola sul Lago d’Iseo e custode delle tradizioni locali legate alla lavorazione del pesce, in particolare della sarda essiccata tradizionale, Presidio Slow Food. Un prodotto di straordinaria autenticità, che racconta la storia e la cultura del Sebino, e che Pappalardo ha scelto per la sua identità territoriale unica.





Il progetto si apre con tre proposte che entreranno in menù a partire da fine gennaio: un antipasto e due pizze tonde, capaci di raccontare la bellezza e la varietà del lago. L’antipasto Montisola è una versione inedita di un soffice pan brioche con sarda di Montisola e il suo burro, accompagnati da un’insalata di puntarelle croccanti. Tra le pizze, Anguilla Laccata: l’anguilla, pesce molto caro al pizzaiolo, viene servita e lavorata in stile orientale e accompagnata da un’insalata di capulì, conosciuto anche come radicchio primaverile bresciano, e finita con un’emulsione di rabarbaro; la Marinara di Lago, invece, è una rivisitazione di un grande classico: le tradizionali acciughe di Cetara vengono sostituite dal coregone, che grazie all’olio cottura diventa tenero e succoso, e viene poi arricchito con aglio orsino, olive taggiasche e origano.





Con Spicchi di Lago, Antonio Pappalardo invita i suoi ospiti a scoprire un territorio unico, dove il lago diventa protagonista attraverso un approccio rispettoso e sostenibile, in perfetta sintonia con il percorso di ricerca e amore per le materie prime che contraddistingue La Cascina dei Sapori. Questo progetto segna un ulteriore passo di Antonio Pappalardo verso un nuovo modo di vedere il mondo della pizza, che continua a innovare senza mai perdere il legame con le tradizioni e le eccellenze del territorio.