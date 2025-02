Italia Jazz Club: Rosario Moreno confermato presidente, nuovo direttivo per l’associazione nazionale

Photo credits: Roberto Cifarelli

Si sono tenute lunedì 10 febbraio le elezioni per il rinnovo del direttivo e della presidenza di Italia Jazz Club, l'associazione nazionale che riunisce i jazz club italiani, punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione del jazz in Italia.





Per il terzo mandato consecutivo, Rosario Moreno è stato confermato presidente dell’associazione, a testimonianza della fiducia e dell’apprezzamento per il lavoro svolto negli anni.





Il nuovo direttivo vede inoltre la riconferma di Nino Antonacci, Michael Loesch e Giuseppe Netti, mentre si registrano gli ingressi di Roberto Cifarelli, Federico D’Anneo e Francesco Varriale. Una squadra rinnovata e rafforzata che guiderà l’associazione nei prossimi anni con l’obiettivo di consolidare e sviluppare ulteriormente le attività di promozione del jazz su scala nazionale.





"Italia Jazz Club rappresenta una rete fondamentale per la diffusione della musica jazz e per il sostegno ai club che ogni giorno contribuiscono a mantenere viva questa tradizione artistica – ha dichiarato Rosario Moreno. – Con il nuovo direttivo continueremo a lavorare per rafforzare il ruolo dell’associazione e creare nuove opportunità per i club, i musicisti e il pubblico appassionato. Desidero inoltre ringraziare di cuore i membri del direttivo uscenti Cristina Vitri, Lorenzo Conte e Mauro Picci per il loro prezioso contributo e l’impegno profuso negli anni all’interno dell’associazione e al contempo dare il benvenuto ai nuovi consiglieri. Il mio ringraziamento va anche a ogni singolo associato, la cui dedizione e passione rappresentano la vera spinta propulsiva per portare avanti e diffondere il verbo del jazz in tutte le sue molteplici sfumature".





Italia Jazz Club prosegue così il proprio impegno nella valorizzazione del jazz come patrimonio culturale e allo stesso tempo di grande valore popolare, promuovendo iniziative, festival e collaborazioni tra club e istituzioni, con l’obiettivo di rendere il jazz sempre più accessibile e diffuso su tutto il territorio italiano.