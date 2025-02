Il nuovo Milan supera l’Empoli 2-0: decisivi Leao e Gimenez

Ac Milan fb

PIERO CHIMENTI - Il Milan torna alla vittoria con un convincente 2-0 contro l’Empoli, dimostrando solidità e qualità nella ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, i rossoneri hanno trovato il vantaggio nella ripresa grazie alle giocate di Pulisic, autore di due assist.

Primo tempo bloccato, poche occasioni da rete

Nei primi 45 minuti di gioco, entrambe le squadre faticano a creare occasioni pericolose. Il Milan mantiene il possesso ma non riesce a scardinare la difesa dell’Empoli, ben organizzata e compatta. Gli ospiti si limitano a contenere senza mai impensierire la retroguardia rossonera. Si va così all’intervallo sullo 0-0.

Ripresa decisiva: Leao e Gimenez siglano il successo

Nel secondo tempo, il Milan alza il ritmo e al 68’ trova il gol del vantaggio: Pulisic pennella un cross perfetto per Leao, che di testa batte Vasquez portando i rossoneri sull’1-0.

L’Empoli accusa il colpo e il Milan ne approfitta per chiudere la gara all’76’: ancora Pulisic protagonista con un passaggio preciso per Gimenez, che con un tiro angolato sul secondo palo fissa il risultato sul 2-0.

Classifica e prospettive

Con questa vittoria, il Milan consolida la sua posizione nelle zone alte della classifica, mentre l’Empoli rimane in lotta per la salvezza. Un successo importante per la squadra di Pioli, che mostra segnali di crescita e punta a proseguire la sua corsa ai vertici del campionato.