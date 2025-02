Grifoni torna con 'Fa male' dal 7 febbraio

Un inno al crepacuore che fa ballare





Grifoni, l’artista italo-americano dalla voce intensa e dal sound internazionale, è pronto a conquistare nuovamente il pubblico con il suo nuovo singolo "Fa male". Il brano, scritto e interpretato dallo stesso Grifoni, sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 7 febbraio.





Prodotto da Francesco Arpino e arricchito dalle chitarre elettriche di Beppe Stanco, "Fa male" è un brano pop rock dal sapore brit che cattura fin dal primo ascolto. Un brano che parla di cuore infranto, ma lo fa con un ritmo incalzante e un’energia contagiosa, invitando chi lo ascolta a ballare e a superare il dolore.





"'Fa male' è un inno al crepacuore, un inno alla vita che continua nonostante tutto. Un brano che farà breccia nel cuore di chi ha vissuto una storia d’amore finita, ma che allo stesso tempo saprà trasmettere un messaggio di speranza e di rinascita" dichiara Grifoni.





Con "Fa male", Grifoni conferma il suo talento e la sua capacità di creare musica che emoziona e coinvolge. Dopo il successo dei precedenti singoli, che hanno totalizzato migliaia di ascolti sulle piattaforme digitali e riscosso un ottimo riscontro di pubblico, l’artista si prepara a un 2025 ricco di novità; infatti, "Fa male" è uno dei brani che faranno parte del primo album di Grifoni, in uscita entro la fine dell’anno attraverso il quale l’artista sarà protagonista di una serie di firmacopie e presentazioni in giro per l’Italia, per incontrare i suoi fan e far conoscere dal vivo la sua musica. Grifoni è distribuito da Ada Music Italy by Warner.