Gravissima perdita nel mondo del cinema: scompare Gene Hackman

Il mondo del cinema piange una delle sue figure più iconiche: Gene Hackman, l'attore 95enne con una carriera straordinaria, è stato trovato morto mercoledì 26 febbraio nella sua casa di Santa Fe Summit, accanto alla moglie, la pianista classica Betsy Arakawa, di 63 anni. A confermare la triste notizia è stato lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, il quale ha aggiunto che con i due è stato rinvenuto anche il corpo del loro cane.

Secondo lo sceriffo Mendoza, non sono stati riscontrati segni di atti criminali sul luogo e la causa della morte rimane attualmente ignota. Tuttavia, non è stata fornita alcuna informazione riguardo al momento esatto del decesso della coppia. "Tutto quello che posso dire è che siamo nel bel mezzo di un'indagine preliminare sulla morte, in attesa dell'approvazione di un mandato di perquisizione", ha dichiarato lo sceriffo.

Hackman ha interpretato oltre 100 ruoli nella sua carriera, lasciando un segno indelebile nel panorama cinematografico. Tra le sue interpretazioni più celebri vi è il personaggio di Lex Luthor nei film di Superman degli anni '70 e '80, ma ha anche brillato in pellicole di grande successo come La giuria e The Conversation. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2004, quando ha interpretato Monroe Cole in Welcome to Mooseport.

Un mito della storia del cinema

La scomparsa di Hackman segna una perdita incolmabile per il cinema. Eugene Allen Hackman, conosciuto semplicemente come Gene, ha conquistato due premi Oscar, quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera), due BAFTA, un Orso d'argento e una lunga lista di altri riconoscimenti. Le sue interpretazioni sono diventate parte della storia della settima arte, un esempio da seguire per chi desidera intraprendere la carriera di attore.

Antidivo per eccellenza, Hackman si è sempre distinto per il suo stile unico, ispido e ruvido, ma capace di regalare momenti di grande comicità e profondità. Un esempio è il suo ruolo nel film Frankenstein Junior di Mel Brooks, dove interpretava l’eremita non vedente Abelardo, regalando al pubblico una delle scene più esilaranti mai apparse sul grande e piccolo schermo.

La sua eredità continuerà a vivere attraverso le sue straordinarie performance, che hanno ispirato generazioni di attori e appassionati di cinema. Gene Hackman rimarrà per sempre un simbolo di talento e dedizione nella storia del cinema.