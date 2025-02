Gemma, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Le linee delle mani'

Esiste davvero il caso? O siamo tutti legati da fili invisibili tracciati molto prima che ci incontrassimo? Domande antiche, ma sempre attuali, a cui il cantautore romano Gemma cerca di dare una risposta con "Le linee delle mani" (Daylite/Altafonte Italia), il suo nuovo singolo disponibile in tutti i digital store. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link Esiste davvero il caso? O siamo tutti legati da fili invisibili tracciati molto prima che ci incontrassimo? Domande antiche, ma sempre attuali, a cui il cantautore romano Gemma cerca di dare una risposta con "Le linee delle mani" (Daylite/Altafonte Italia), il suo nuovo singolo disponibile in tutti i digital store. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZDuKL51yw3oCxyOD/ZTE-l-0N90Qj





Un brano che affascina e incuriosisce, perché parla di ciò che tutti, almeno una volta, ci siamo chiesti: quanto di ciò che viviamo è frutto del destino? E se le persone che incontriamo non fossero altro che tappe obbligate di un percorso già scritto, inciso sulla pelle, come tracce segrete da decifrare?





Le linee della mano, secondo la tradizione, raccontano il nostro cammino: chi siamo e dove stiamo andando. In molte culture, da secoli, la chiromanzia cerca di leggerle e interpretarle: la linea della vita, quella del cuore, della testa. Linee che sembrano disegnate da un autore invisibile, diverse e irripetibili per ciascuno di noi, come se ogni mano custodisse una storia unica. In base ad alcune credenze, cambiano con il tempo, seguendo le scelte che facciamo e gli incontri che ci segnano, come se la vita riscrivesse continuamente il nostro percorso. Secondo uno studio pubblicato sulla Harvard Gazette, la tendenza umana a cercare spiegazioni "predestinate2 per eventi significativi nasce dal bisogno di attribuire un senso all’esistenza.





Gemma parte proprio da questa riflessione per raccontare una storia che riguarda tutti: quella degli incontri che sembrano inevitabili, e lo fa attraverso una narrazione fatta di immagini vivide e riconoscibili, dando voce a quegli intrecci personali capaci di cambiare il corso delle nostre vite.





«Tu ci pensi mai, se fossi nata dall’altra parte della Terra, tra distanze siderali, ci incontreremmo figli di congiunzioni astrali?»: un interrogativo che suona familiare a chi ha provato a spiegare un legame che appare scritto da sempre. Gemma trasforma queste suggestioni in musica, con un sound avvolgente che accompagna l’ascoltatore in un percorso sonoro tra casualità apparente e trame invisibili tessute dal destino.





In un mondo frammentato, in cui viviamo iperconnessi ma spesso distanti, "Le linee delle mani" ci riporta a un concetto semplice e rivoluzionario: le connessioni spontanee (quelle che sentiamo inevitabili) non hanno bisogno di algoritmi. In un recente report del Pew Research Center, emerge come oltre il 60% delle persone creda che gli incontri più significativi della loro vita siano frutto del destino o di una "forza superiore".





Forse non sapremo mai se tutto è scritto, ma in una contemporaneità dove tutto sembra calcolato e programmato, “Le linee delle mani” ci ricorda che alcune connessioni sfuggono a qualsiasi schema.





«Mi ha sempre affascinato l’idea che determinate persone entrino nella nostra vita per caso, ma poi restino come se fossero sempre state lì – spiega Gemma -. Forse tutto è scritto sulle nostre mani, o forse siamo noi a decidere come leggere quelle linee. La verità? Non lo so, ma credo nella forza di quegli incontri che ti cambiano senza spiegazioni».





Parole semplici, ma ricche di significato. Un invito a osservare le nostre storie personali con uno sguardo nuovo, a chiederci se davvero ciò che accade lo fa per caso o se ci muoviamo, inconsapevolmente, lungo traiettorie già disegnate.





Tra poesia e realtà, "Le linee delle mani" è anche una riflessione sui paradossi della vita: «Nello stesso cielo, alla stessa ora, c’è chi nasce e chi muore, mentre noi due, destini che si cercano.» In una sola frase, Gemma mette a fuoco una verità spesso taciuta: mentre il mondo continua il suo ciclo di opposti – vita e morte, amore e odio – ci sono storie che, contro ogni probabilità, si intrecciano. Ed è proprio in questi incontri, apparentemente casuali, che troviamo significato.





Gemma, con un percorso musicale tra premi e palchi importanti, prosegue il suo cammino dopo i successi raccolti con "Ogni momento che passa" e "12 tocchi", che ha emozionato per il suo inno alla gratitudine e alla vita. Con "Le linee delle mani", l’artista romano – già vincitore del concorso europeo Yes We Sing e finalista nel contest Zocca – Paese della Musica promosso da Vasco Rossi – conferma il suo talento nel dare voce a quei pensieri che tutti, prima o poi, ci troviamo ad avere: quanto dipende da noi e quanto, invece, è già deciso?





Per quel che riguarda Gemma, all’anagrafe Marco Gemma, nasce a Tivoli, alle porte di Roma, il 2 novembre 1984. Cantautore e musicista, inizia il suo percorso artistico nel 2012 come leader del gruppo Civico 8, il cui nome è ispirato all’indirizzo della sala prove dove la band si riuniva. In qualità di autore dei testi e delle musiche, Gemma ha da subito attirato l'attenzione, ottenendo il secondo posto al concorso Tibur Superboom pochi mesi dopo la formazione del gruppo, dimostrando una capacità di scrittura sincera e diretta. Nel 2015, spinto da nuovi stimoli, decide di proseguire il suo viaggio musicale come solista. Partecipando a importanti concorsi nazionali come il Premio Valentina Giovagnini, dove si posiziona tra i finalisti, e il Premio Radio Luna Sonic Factory, dove ottiene il secondo posto, inizia a consolidare il suo stile personale. Nel 2016, conquista il primo premio al concorso europeo YES WE SING a Torino e viene premiato con il riconoscimento "Radio Emergenti" nella stessa serata, segnando una tappa importante nella sua carriera artistica. Con una lunga esperienza live, Gemma ha calcato i palchi dei migliori locali romani e ha raggiunto la finale del concorso "Zocca – Paese della Musica" promosso da Vasco Rossi, portando la sua musica ad un pubblico sempre più vasto. Con solide radici nella scena musicale e una sensibilità che lo contraddistingue sin dagli esordi, Gemma è un cantautore capace di trasformare la quotidianità in qualcosa di prezioso, celebrando la vita attraverso testi sinceri e sonorità che parlano dritte al cuore. Con ogni nuova release, conferma la sua missione di rendere la musica un mezzo per raccontare, emozionare e invitare a vivere intensamente.