Furti: arrestato un uomo alle porte di Roma

ROMA - I Carabinieri della Stazione di Passo Corese hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne, di origini straniere ma residente a Roma, per furto aggravato. L’uomo, mentre si trovava in un negozio di un noto centro commerciale del posto, si è appropriato di una dozzina di bottiglie di superalcolici occultandole sotto la giacca. Fatto ciò, eludendo il sistema antitaccheggio, è uscito dall’esercizio commerciale senza essere notato dal personale addetto alle vendite. Proprio in quel momento, però, stava transitando una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione che, notato l’uomo, ha deciso di fermarlo per un controllo. Nel frattempo giungeva sul posto personale della sicurezza e vigilanza del centro commerciale che notiziava i militari operanti riguardo il furto commesso poco prima. I Carabinieri hanno quindi effettuato una perquisizione personale dell’interessato che, in effetti, consentiva di ritrovare le bottiglie rubate. L’uomo è stato pertanto dichiarato in stato di arresto e, al termine delle incombenze di rito, in ottemperanza a quanto disposto dal Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Rieti, veniva associato alla Casa Circondariale di Rieti ove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La merce recuperata è stata invece restituita al responsabile dell’esercizio commerciale. Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.