Favignana in apprensione per Salvatore Sinagra: in coma dopo un'aggressione a Lanzarote

LAS PALMAS - Salvatore Sinagra, trentenne di Favignana, lotta tra la vita e la morte in un ospedale di Las Palmas, nelle Isole Canarie, dopo essere stato brutalmente aggredito fuori da un bar a Lanzarote.

Secondo quanto raccontato dal padre, Andrea Sinagra, al quotidiano La Stampa, il giovane avrebbe avuto una banale discussione con un altro ragazzo all'interno del locale. Dopo essere uscito per fumare una sigaretta, sarebbe stato raggiunto dallo stesso aggressore e colpito violentemente, forse con un tirapugni.

Condizioni critiche e indagini in corso

Trasportato d'urgenza in ospedale, Salvatore è stato sottoposto a un delicato intervento alla testa per ridurre un ematoma cerebrale. Le sue condizioni rimangono critiche e i medici non si sbilanciano sulla prognosi.

Il giovane è ancora in coma e la polizia spagnola ha avviato un’indagine per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili. Il padre, che si trova in queste ore a Las Palmas, ha confermato di aver ricevuto assistenza dal Consolato Italiano.

Favignana si stringe attorno alla famiglia Sinagra

L’amministrazione comunale e l’intera comunità delle Egadi hanno espresso solidarietà alla famiglia.

“Quanto accaduto è un fatto gravissimo”, ha dichiarato il sindaco di Favignana, Francesco Forgione. “Siamo vicini a Salvatore e alla sua famiglia in questo momento difficile. Chiediamo che tutte le istituzioni si attivino per fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili”.