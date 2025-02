ElleErre vola a Casa Sanremo con 'Vuless Capì', fuori il 17 febbraio

ElleErre, uno dei talenti più promettenti della scena musicale italiana, torna con il nuovo singolo "Vuless Capì", in uscita il 17 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per l’etichetta Hopeland. La traccia sarà presentata in anteprima a Casa Sanremo, il prestigioso spazio dedicato alla musica e alla cultura, tra il 13 e il 14 febbraio 2025, in concomitanza con la kermesse musicale del Festival.