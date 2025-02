Edoardo Tincani porta il Salmo 83 fuori dalla chiesa, ecco il suo nuovo singolo

"Nella tua casa (Salmo 83)" di Edoardo Tincani e Lucia Ziosi è un’intensa preghiera in musica ispirata al Salmo 83, che celebra la casa del Signore come rifugio sicuro. Con una melodia dolce e un’armoniosa fusione di voci, il brano unisce fede, amore e spiritualità, portando la Christian Music oltre i confini della liturgia. Disponibile su tutte le piattaforme digitali con Artisti Online. "Nella tua casa (Salmo 83)" di Edoardo Tincani e Lucia Ziosi è un’intensa preghiera in musica ispirata al Salmo 83, che celebra la casa del Signore come rifugio sicuro. Con una melodia dolce e un’armoniosa fusione di voci, il brano unisce fede, amore e spiritualità, portando la Christian Music oltre i confini della liturgia. Disponibile su tutte le piattaforme digitali con Artisti Online.





La casa non è semplicemente un edificio con quattro mura e un tetto, ma è il nido d’amore dove la famiglia cresce e prospera. E poi c’è la casa del Signore, intesa come approdo alla navigazione della vita e come porto sicuro dove ripararsi quando il mare è in tempesta. E proprio alla casa del Signore Edoardo Tincani ha dedicato la canzone "Nella tua casa (Salmo 83)", il secondo singolo estratto dal suo prossimo album "Aedo", dopo la pubblicazione di "Dammi un altro giorno".





Il cantautore reggiano continua il suo soggettivo percorso di ricerca musicale, ma questa volta introduce due novità significative. Innanzitutto "Nella tua casa (Salmo 83)" è un canto liturgico basato su un testo biblico: il Salmo 83, definito nella Sacra Scrittura un canto di pellegrinaggio. In forma di canzone è stato composto per un matrimonio, con parti soliste e un ritornello corale, trovando diffusione anche in altri contesti di preghiera. Edoardo Tincani porta avanti la sua idea di diffondere la cosiddetta “Christian music” facendola uscire dalle chiese e portandola nei principali store digitali e in spazi laici.





La seconda grande novità è rappresentata dal fatto che l’artista canta questo brano insieme a sua moglie Lucia, con la quale è sposato dal 1997. Il brano, supportato da una melodia dolce arrangiata con delicatezza e leggerezza da Marco Gatti, esprime così ancora più romanticismo e forza espressiva. Marito e moglie intrecciano magnificamente le loro voci come in un abbraccio, aggiungendo a questa preghiera del Salterio, dedicata alla casa di Dio, una professione di fede nella bellezza del sacramento nuziale.





Sono molto espressive e significative le parole del ritornello, che recita così: "Il mio desiderio è vivere ogni giorno insieme a te, trovare il rifugio mio. Per le tue vie camminerò e in eterno abiterò nella tua casa, o Dio".





Parole che testimoniano la fiducia incrollabile nella protezione del Signore e l’aspirazione a raggiungere quella che è la meta del cammino terreno, dopo "giorni di felicità".





Edoardo utilizza nel testo alcune similitudini che conferiscono ancora più tenerezza all’immagine della casa del Signore, come quella della rondine che costruisce un nido per dare un riparo ai suoi piccoli. Anche il ponte finale è un inno di lode a Dio, "mio scudo e mio re", Colui che sa trasformare in sorgente la “valle delle lacrime”.





Con "Nella tua casa (Salmo 83)", pubblicata con l’etichetta Artisti Online, Edoardo Tincani e Lucia Ziosi ci regalano un’armoniosa preghiera cantata che fa risplendere la grandezza di Dio.





Per quel che riguarda Edoardo Tincani, giornalista e autore di Reggio Emilia, scrive e interpreta canzoni da quando aveva 17 anni. La maggior parte della sua produzione è costituita da testi ispirati dalla fede cattolica, che nel 2016 ha raccolto in un libro dal titolo "E con questa vita Ti canto. Cento liriche di un cuore cristiano". Sempre nel 2016 ha prodotto il CD musicale "Venga il tuo regno", registrato dal vivo. Il 1° ottobre 2018 è stato eseguito nella chiesa del Buon Pastore a Reggio Emilia il concerto "Io Ti cercherò", con 20 canzoni storiche. Nel 2022 Tincani ha debuttato su Spotify con l’album "Compagni di viaggio": 12 canzoni che ha scritto e interpretato con le musiche di Daniele Semprini. Dalla collaborazione con Stefano Giuranno è nato nel 2024 il secondo disco intitolato "2033 E volgeranno lo sguardo", contenente 13 brani sul mistero della Pasqua. Numerosi poi i singoli pubblicati da Tincani grazie a Marco Gatti e all’etichetta Artisti Online: cinque in featuring con Fausto Bizzarri e tre con la rock band dei LOOKin4.