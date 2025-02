Dramma a Bari: aggressione mortale tra vicini di casa

BARI - Una violenta aggressione ha scosso il quartiere Poggiofranco di Bari nella tarda serata di ieri, quando un pensionato di 70 anni ha attaccato il suo vicino di casa, un 51enne, riducendolo in fin di vita. L’episodio è il culmine di una lunga serie di litigi tra i due, originati da disaccordi su lavori di manutenzione nel palazzo in cui entrambi risiedono.

I carabinieri stanno indagando sulla vicenda, raccogliendo testimonianze e cercando di ricostruire la dinamica degli eventi. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, le tensioni tra il pensionato e la vittima non sono recenti; risalgono a diversi anni fa e sarebbero sfociate in atti di stalking. Tra il 2018 e il 2022, l’indagato era stato ammonito e condannato per atti persecutori nei confronti del 51enne e della sua famiglia, con minacce che si erano ripetute nel tempo.

L’aggressione è avvenuta intorno alla mezzanotte, quando il 70enne ha atteso la vittima al suo rientro, colpendola con un coltello dalla lama lunga 17 centimetri, infierendo su viso e collo. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, il 51enne era esanime sul pianerottolo. Il personale del 118 ha stabilizzato il ferito e lo ha trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari, dove è stato operato e attualmente si trova in Rianimazione con prognosi riservata.

Il pensionato, che ha riportato ferite lievi durante l’aggressione, è stato arrestato. Gli agenti hanno sequestrato l’arma e i vestiti sporchi di sangue, rinvenuti nel vano dell’ascensore. Le indagini continuano per fare luce su questa tragica vicenda e per comprendere le reali motivazioni alla base di un gesto così estremo.