Demeter Italia, tutto pronto per Slow Wine Fair e la nuova edizione di Sana



SORBOLO MEZZANI (PR) - Il calendario fieristico 2025 di Demeter Italia prosegue con la partecipazione alla Slow Wine Fair, la manifestazione a cura di Slow Food e dedicata al vino buono, pulito e giusto e a SANA, il Salone internazionale specializzato nel settore biologico e naturale. Entrambe le fiere sono in programma dal 23 al 25 febbraio 2025 a BolognaFiere. - Il calendario fieristico 2025 di Demeter Italia prosegue con la partecipazione alla Slow Wine Fair, la manifestazione a cura di Slow Food e dedicata al vino buono, pulito e giusto e a SANA, il Salone internazionale specializzato nel settore biologico e naturale. Entrambe le fiere sono in programma dal 23 al 25 febbraio 2025 a BolognaFiere.





La Slow Wine Fair 2025, che segue il successo di Terra Madre a Torino e la presentazione della guida Slow Wine, vedrà nuovamente protagonista Demeter Italia, con la partecipazione di 15 cantine italiane – Montenigo, Podere Le Ripi, Sequerciani, Colline Albelle, Al di là del Fiume, Tröpfltalhof, Spirito Agricolo Ballarin, Mulini di Segalari, Villa Venti, Camerani - Adalia & Corte Sant'Alda, Tenuta Santa Lucia, Villa Papiano, Tenuta di Lizzano, Ausonia e Giancarlo Ceci – e 18 straniere provenienti da Francia, Austria, Svizzera, Slovenia, Germania e Georgia.





Tra gli eventi più attesi, la conferenza "Viti dimenticate: la passione dei vignaioli biodinamici Demeter recupera le varietà autoctone", domenica 23 febbraio alle ore 16.00 e a seguire, alle 17.00, la masterclass "Cura, partecipazione, imprevedibilità: relazioni tra la biodinamica e il vino" dove sarà possibile degustare etichette di eccellenza a marchio Demeter e approfondirne le peculiarità.





La conferenza, che si terrà alla Demeter Arena - Padiglione 20, esplorerà il recupero dei vitigni antichi e la salvaguardia delle tradizioni agricole. Si discuterà del ruolo fondamentale dei vignaioli biodinamici Demeter nel preservare varietà locali a rischio di estinzione, promuovendo la diversità e la qualità dei vini. L'incontro rifletterà anche sull'evoluzione della viticoltura, tra meccanizzazione e l'uso di additivi in vinificazione.





La masterclass, che si svolgerà al Padiglione 20, Sala 1, sarà invece l’occasione per parlare del circolo virtuoso che, attraverso il lavoro nella vigna e nella cantina, genera la vitalità del vino. Ci si soffermerà sul fattore imprevedibilità, quella possibilità estranea a calcoli e supposizioni, che diventa un aspetto centrale nella produzione ottenuta da agricoltura biodinamica. In questa degustazione saranno coinvolti sette vini, sia italiani sia esteri: Tropfltalhof – Rosso Storlond, Alto Adige, Spirito Agricolo Ballarin – Barbera d’Alba, Piemonte, Camerani – Amarone Corte Sant’Alda, Veneto, Altum – Cuvee Orange, Austria, Podere Le Ripi – Brunello Cielo di Ulisse, Toscana, Les Jardins de Theseiis – Romorantin, Francia, Gotsa Wines – Khikvi, Georgia. La masterclass sarà condotta da Matteo Gallello, giornalista e co-fondatore della rivista Verticale.





In parallelo, la fiera SANA è il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, un evento annuale di riferimento per i professionisti di settore dei prodotti biologici, naturali e sostenibili. Dopo una pausa nel 2024, la manifestazione giunge quest’anno alla sua 36° edizione, con significative novità e un nuovo format che la vede in contemporanea con la Slow Wine Fair. L’iniziativa punta i riflettori sull’alimentazione di qualità, rispondendo alle esigenze di un consumatore sempre più attento e consapevole, che sceglie i prodotti valorizzandone gli aspetti salutistici.





Nel corner di Demeter Italia, i visitatori avranno l'opportunità di scoprire la qualità unica dei prodotti biodinamici, approfondendo un metodo agricolo che rigenera il suolo e promuove l'armonia con la natura, generando così cibi con caratteristiche organolettiche e nutritive uniche, frutto di approccio sostenibile che guarda al futuro.





Giovanni Buccheri, Direttore di Demeter Italia, dichiara: "La nostra partecipazione a SANA 2025 rappresenta un momento cruciale per promuovere l’agricoltura biodinamica e i suoi valori, oltre al nostro impegno per un futuro sostenibile. Quest’anno, inoltre, la concomitanza con la Slow Wine Fair offrirà una straordinaria occasione per dialogare con un pubblico attento alla qualità alimentare e al benessere del pianeta".





SANA 2025 e Slow Wine Fair rappresentano un’occasione unica per conoscere e promuovere un approccio all’alimentazione e al consumo sempre più orientato alla qualità e alla sostenibilità.