Dai Wargame storici a quelli Fantasy, tutte le categorie da conoscere

I wargame rappresentano una delle forme di gioco più strategiche e coinvolgenti, capaci di simulare battaglie realistiche o immaginarie con regole dettagliate e dinamiche avvincenti. Dalle ricostruzioni fedeli di conflitti storici fino alle guerre tra creature fantastiche, esistono diverse tipologie di gioco adatte a ogni appassionato. I wargame rappresentano una delle forme di gioco più strategiche e coinvolgenti, capaci di simulare battaglie realistiche o immaginarie con regole dettagliate e dinamiche avvincenti. Dalle ricostruzioni fedeli di conflitti storici fino alle guerre tra creature fantastiche, esistono diverse tipologie di gioco adatte a ogni appassionato.





Oltre alle differenze tematiche, è possibile trovare diverse modalità di gioco nei wargame da tavolo, come quelli basati su miniature, plance esagonali o carte strategiche. Chi desidera avvicinarsi a questo genere può trovare un’ampia selezione di titoli sul sito https://www.meeple.it/tipologia/wargame-da-tavolo/, un punto di riferimento per gli appassionati del settore.





Sei pronto per scoprire quali sono le principali categorie di wargame da tavolo? Immergiti insieme a noi in questo fantastico mondo che appassiona giocatori di ogni livello.





Giochi storici e conflitti realmente accaduti





I wargame storici riproducono battaglie realmente avvenute, offrendo un’esperienza strategica basata su eventi documentati. Questi giochi si distinguono per la precisione nei dettagli, dai movimenti delle truppe fino alle condizioni geografiche dei campi di battaglia. Esempi celebri di questa categoria includono:

- Advanced Squad Leader (ASL) – un classico per chi ama le simulazioni belliche della Seconda Guerra Mondiale;

- Commands & Colors: Ancients – perfetto per chi vuole rivivere gli scontri dell’epoca romana e greca;

- Twilight Struggle – un gioco che simula la tensione della Guerra Fredda più che le battaglie dirette.





Fantasy: tra magia e creature leggendarie





I wargame fantasy introducono elementi immaginari, come magie, creature mitologiche e mondi fantastici. Questi giochi permettono ai giocatori di schierare eserciti di elfi, orchi, draghi e altre entità soprannaturali. I titoli più famosi in questa categoria includono:

- Warhammer Age of Sigmar – uno dei più iconici giochi fantasy, caratterizzato da miniature dettagliate e un universo narrativo complesso;

- Kings of War – alternativa strategica a Warhammer, con un sistema di regole più rapido e intuitivo;

- Hordes – un wargame che fonde elementi fantasy e steampunk con un’attenzione particolare alla gestione delle risorse magiche.





Fantascienza: guerre nello spazio e tecnologie futuristiche





I wargame di fantascienza spostano l’azione in scenari futuristici, dove eserciti dotati di tecnologie avanzate si affrontano in battaglie intergalattiche o cyberpunk. Alcuni esempi noti:

- Warhammer 40.000 – uno dei giochi più diffusi al mondo, ambientato in un universo oscuro e distopico;

- Infinity – un gioco che punta sulla tattica e il movimento, con miniature dettagliate e una forte componente narrativa;

- Battletech – perfetto per gli amanti dei mech e dei combattimenti tra giganteschi robot da guerra.

Recentemente presentato con una nuova edizione al Capricomics, altro gioco appassionante è il Warhammer fantasy, consigliato dagli addetti ai lavori.





Skirmish: battaglie su piccola scala





I wargame skirmish si concentrano su scontri tra piccoli gruppi di unità, rendendo il gioco più dinamico e veloce rispetto alle battaglie su larga scala. Esempi famosi includono:

- Necromunda – uno skirmish game ambientato nel mondo di Warhammer 40.000, con bande di criminali che lottano per il controllo delle rovine urbane;

- Frostgrave – un wargame fantasy in cui maghi e loro seguaci si sfidano per ottenere potenti artefatti;

- Mordheim – un altro classico ambientato nel mondo di Warhammer Fantasy, incentrato su battaglie tra piccole bande mercenarie.





Wargame e strategie di battaglia: per tutti!





Per molto tempo si è pensato che i giochi fantasy, di guerra e di magia fossero un passatempo riservato esclusivamente ai bambini e ragazzini. Negli ultimi anni, questa concezione è stata completamente ribaltata. Oggi, sempre più ragazzine e donne si appassionano a queste categorie di giochi, contribuendo alla crescita e all’evoluzione del settore.

I giochi di ruolo fantasy, sia da tavolo che digitali, hanno sempre affascinato un pubblico ampio, ma per anni la narrazione ha favorito personaggi maschili come protagonisti assoluti. Con l’evoluzione della società e una maggiore inclusività, il pubblico dei giocatori che partecipa attivamente a campagne di giochi di ruolo, come Dungeons & Dragons o Pathfinder, si è ampliato portando alla creazione di storie epiche e personaggi indimenticabili.

Ma perché esistono ancora pregiudizi su chi possa o meno giocare a determinati giochi? È giunto il momento di liberare il mondo del gioco dagli stereotipi di genere e riconoscere che il divertimento e la passione non hanno limiti di sesso o età.