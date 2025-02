Bolzano, FarmFood Festival di Gallo Rosso 2025

©Gallo Rosso_Pentagon Studios

Terza edizione della kermesse con i migliori prodotti dei masi altoatesini





BOLZANO – I migliori prodotti dei masi dell’Alto Adige a marchio Gallo Rosso tornano al FarmFood Festival, che per il 2025 ha in serbo una grande novità.





Come nelle edizioni precedenti, anche la terza di quest’anno si terrà nella bellissima location dell’edificio liberty simbolo di Merano, il Kurhaus, che ospiterà nella giornata di sabato 29 marzo, dalle 10.00 alle 17.00, ben 90 produttori selezionati da Gallo Rosso.





Ognuno di loro avrà il proprio banco su cui saranno esposti i prodotti da degustare e acquistare, ma soprattutto sarà a disposizione del pubblico per raccontare la passione che sta dietro al lavoro di agricoltore e di allevatore. Come sempre, obiettivo di Gallo Rosso è avvicinare le persone allo stile di vita dei contadini dell’Alto Adige, per conoscerlo in profondità e apprezzare ancora di più i frutti di questa terra, sani, gustosi e genuini.





La partecipazione al FarmFood Festival è gratuita; è richiesta solo la registrazione attraverso il sito farmfoodfestival.it che consentirà di scaricare sul telefono o di stampare il biglietto da consegnare all’ingresso.





Saranno 913 i prodotti di altissima qualità Gallo Rosso presenti al FarmFood Festival, tra freschi e lavorati, tutti selezionati in base a rigidissimi criteri imposti dal marchio: materie prime proprie, lavorazioni artigianali e approvazione da parte di esperti del settore alimentare dopo una degustazione alla cieca.





Nel corso della giornata di sabato 29 marzo, 9 rinomati cuochi altoatesini, che si contraddistinguono per l’utilizzo, all’interno delle loro cucine, di prodotti regionali, soprattutto provenienti dai masi, si esibiranno in cooking show; il pubblico avrà poi la possibilità di gustare, a pagamento, i piatti cucinati dagli chef.





In programma anche degustazioni guidate di prodotti contadini, a cui è necessario iscriversi per partecipare , in quanto i posti sono limitati a un numero di 20 persone per ogni degustazione.





Grande novità di quest’anno sarà il Gala Dinner nello splendido Pavillon des Fleurs del Kurhaus: una cena a 6 portate con accompagnamento di vini, cucinata esclusivamente con prodotti dei masi dagli chef "ambasciatori" di Gallo Rosso: Chris Oberhammer, Tina Marcelli, Manuel Ebner, Andrea Irsara, Andreas Bachmann, Thomas Ortler, Juliane Niederstätter, Robert Pernthaler e Markus Holzer. Costo del Gala Dinner: 145 € a persona.