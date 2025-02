Attimi di paura nella notte a Bari: incendio in un garage sotto un palazzo di quattro piani

BARI - Paura e tensione nella notte a Carbonara, dove un incendio è divampato all'interno di un garage situato in via Ponte, proprio sotto un palazzo di quattro piani. Le fiamme hanno rapidamente avvolto alcune vetture parcheggiate, generando un denso fumo che ha reso necessario l'evacuazione dei residenti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ulteriormente. Presenti anche gli operatori del 118, pronti a prestare soccorso in caso di necessità, e le forze dell’ordine, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Per facilitare le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza della popolazione, la strada è stata chiusa al traffico. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti e diverse vetture sono andate distrutte.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio, che al momento restano sconosciute. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, compresa quella di un corto circuito o di un atto doloso.