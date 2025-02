A Roma apre 'S&M', la Pizzeria e Rosticceria che codifica la Tonda Romana Moderna e ridisegna il concetto di Delivery

Photo credits: fonte ufficio stampa

Il concept prismatico, ideato da Sara De Bellis e sviluppato con un Team di professionisti Food&Beverage codifica, con la Tonda Romana Moderna, uno stile di pizza perfezionato per il delivery; si ispira alla cucina regionale italiana, consegna a casa pollo ruspante allo spiedo, fritti artigianali, dolci al cucchiaio e cocktail pronti da bere.





Si scrive S&M, ma si legge Spiedo & Margherita – Pizzeria e Rosticceria Moderna Delivery & Take Away. È la nuova insegna dell’Appio Latino, sugli argini del Parco della Caffarella, quartiere verde di Roma.





È qui, in uno dei nuovi "Food District" capitolini che nasce un format unico: un laboratorio creativo di idee, tonda romana e cucina d’asporto a "fiamma viva" che rilegge le gioie della rosticceria con il Pollo ruspante allo Spiedo, fritti artigianali, cucina della domenica d’antan, dolci al cucchiaio pugliesi di Gourmandise e ai Crafted Cocktail "ready to drink" di JAS – Juicy & Sparkling.





Al centro del concept c’è la pizza, pensata per rispondere a una modernità sempre più smart e alla crescente richiesta di delivery. S&M ripensa la tradizionale tonda romana in chiave moderna: blend di farine al germe di grano e macinate a pietra, impasti identitari, tecniche ottimizzate per una superficie accogliente e cotture pensate per una croccantezza durevole, perfezionata per il trasporto a casa.





Nasce così la Tonda Romana Moderna. Tonda, perché è tonda. Romana, perché è sottile e croccante. Moderna, perché rispecchia le nuove abitudini di consumo, in cui asporto e delivery sono ormai imprescindibili. E ancora, alta idratazione, lunga maturazione e doppia cottura per garantire leggerezza e digeribilità, mentre i topping tornano ai sapori iconici italiani con le "PIZZE di S&Mpre" o reinterpretano le ricette regionali italiane con le "PIZZE di S&M".





"L’obiettivo? Mettere il consumatore al centro continuando a trasmettere il nostro patrimonio gastronomico in forma fruibile – racconta Sara De Bellis Project Manager del format – e per farlo, quale veicolo migliore e trasversale della pizza? Per il primo menu, e per omaggiare Roma, si parte con la rilettura della triade romana 'Gricia, Carbonara e Amatriciana' che rispettivamente diventano 'Gricia Imperfetta', 'Carbonara Moderna' e 'Calzone Amatriciano'. Rafforzano il concetto i Supplì, i 'Rocher di Bollito e Salsa verde', la 'Trippa infarinata e fritta con dressing al Cacio, Pepe e Lime'. Poi il Pollo ruspante allo Spiedo, lungamente marinato con erbe mediterranee Bio e Agrumi, proposto in combo con le Patate di Avezzano al forno e le Gioie della 'Cucina (sempre diversa) della Domenica' giorno in cui, oltre alla Pizza a pranzo, semplicità e regionalità fanno rima con Lasagne, Cannelloni, Gnocchi alla Romana, Gnocchi alla Sorrentina, Pollo alla Cacciatora e via dicendo. Ma S&M ha significato soprattutto il valore della costruzione di un progetto. Gli infiniti insegnamenti. La tenacia di credere, di definire un’idea e di darle forma, tenendo le fila di ogni componente, dal dettaglio all’impostazione generale. Condividere un ideale, prima di tutto umano. Comporre una squadra volenterosa. Professionisti, talenti moderni in connessione continua. persone che credono nel far bene e vogliono fare meglio per comunicare la buona cultura del cibo. Rileggere le ricette tradizionali con approcci trasversali, ripensare la pizza in base al proprio stile, sfidare le convenzioni.Creare un luogo aperto alle iniziative, un hub per corsi e confronti, eventi, degustazioni e masterclass, con la curiosità, la passione e lo spirito di chi non smette mai di imparare".





Un progetto così dinamico, capace di guardare simultaneamente al passato e al futuro, non poteva che nascere da professionisti energici e motivati. Un vero Dream Team, messo insieme da Sara De Bellis, ideatrice e direttrice tecnica-artistica di S&M, volto noto nel settore, soprattutto come “penna” e presentatrice di eventi. Dopo 15 anni di esperienze tra incontri, viaggi e ricerche, una nuova consapevolezza la guida verso un’identità professionale rinnovata che mette in campo competenze e relazioni lavorative consolidate.





Un ritorno alle radici, proprio nel suo quartiere, il luogo ideale per dare forma e coerenza alle tante esperienze vissute, incanalandole in un unico progetto prismatico, dinamico e magmatico.





Un ritorno naturale all’ideazione di format, alla consulenza, alla ricerca di talenti e alla ridefinizione delle forme di dialogo, in un concept multifunzionale che si dipana attraverso la cultura, la cucina e le persone autentiche. E a proposito di persone autentiche, la De Bellis in linea con la sua visione ha "riunito" la sua squadra: un vero e proprio hub di talenti. Non a caso, i protagonisti del format sono: Chef Daniele Maragnani, Executive Chef di Villa Bonelli’s Dining Lovers, per pensare a due teste e quattro mani cucina e rosticceria; Daniele Covi, Pizzaiolo, per codificare la Tonda Romana Moderna e proporre un nuovo stile di Pizza; Antonio Crea, Pizzaiolo Resident di S&M, per creare un’offerta identitaria; Angelo Lucarella, proprietario di Gourmandise – Alta Pasticceria Pugliese, per offrire una linea non convenzionale di Mousse e Semifreddi, e Gianluca Sanzi owner di JAS-Juicy and Sparkling, per la selezione di Crafted Cocktails in lattina "Ready to Drink".





La rosticceria e la cucina





A cura dello chef Daniele Maragnani è la consulenza della cucina e della rosticceria, che ha portato da S&M alcune delle sue signature dish che creano un ponte di connessioni e sinergie tra S&M – Pizzeria e Rosticceria Moderna e Bonelli’s Dining Lovers a Villa Bonelli. La selezione artigianale include, oltre all’iconico Supplì "Margherita al telefono" e quello all’’nduja di Spilinga, le "Crocchette con patate di Avezzano e Mozzarella", i "Fiori di zucca con mozzarella e acciughe", cult "studiati a due teste e quattro mani": la "trippa infarinata e fritta con dressing al cacio, pepe e lime" e i "Rocher di bollito e salsa verde" serviti come bon bon, perfetta alternativa salata alle pastarelle della domenica in versione mignon.





La pizza





Mentre Daniele Covi, consulente tecnico, ha ideato impasto e doppia cottura, perfezionandoli per l’asporto e sviluppando una base specifica per garantire croccantezza e friabilità, assicurando una resa stabile durante il trasporto. Veterano di questo stile da otto anni, nella sua Pizzeria d’Asporto Tre Farine a Ostia (zona Baleniere), l’impasto messo a punto per S&M assieme ad Antonio Crea, Pizzaiolo resident, è caratterizzato da un blend di farine macinate a Pietra di "Le cinque Stagioni" di tipo 1 e tipo 2 con germe di grano, che arricchiscono la pizza di sapore e di importanti sostanze nutritive. L’idratazione molto spinta, pari al 75-80%, unita alla lavorazione indiretta e alla lunga lievitazione, rendono la pizza leggera e altamente digeribile, mentre la doppia cottura fissa la croccantezza.

Il pizzaiolo resident di S&M è Antonio Crea, cresciuto professionalmente al ristorante "Una Finestra sul Lago" (Carate Urio, CO), dove ha affinato tecnica, etica e passione per gli impasti. Aperto a diversi stili ma devoto alla tradizione romana, per il menu di avvio, ha sviluppato le sue "pizze signature" con condimenti e farciture ispirati ai grandi classici della cucina capitolina.





La pasticceria d'asporto di Gourmandise





Angelo Lucarella, mente e cuore di Gourmandise – Alta Pasticceria Pugliese dal 1993 con sede a Noci (Bari), porta a Roma un progetto dedicato ai dessert al cucchiaio e dolci da credenza con una proposta personalizzata per S&M che annovera Mousse al Riso Soffiato, al Cappuccino e ai Frutti di Bosco, Semifreddo ai Tre Cioccolati, di Ricotta Rum e Pere e il Tiramisù. Dolci in monoporzione che trovano, nel tempo del tragitto, quello per arrivare a casa alla perfetta temperatura di consumo.





I cocktail Rtd di Jas





Gianluca Sanzi, proprietario di JAS | Juicy and Sparkling, spetta il compito di ridisegnare l’esperienza dei cocktail "Ready to Drink", pensati per essere abbinati a piatti come pizza, fritti, pollo e ricette della cucina tradizionale. Questi cocktail in lattina possono essere acquistati per il consumo a casa o gustati direttamente sul posto, con la possibilità di comporre una "Spritzeria Box", composta da Original Spritz 9°, Hugo Spritz, Mandarino Spritz e Melagrana Spritz. La particolarità di questi "cocktail pronti da bere" risiede nell’utilizzo di ingredienti e materie prime di alta qualità, naturali, artigianali e biologiche.





La storia di S&M





Racconta Sara De Bellis: "La storia di S&M, nasce qualche anno fa con la prima sede di SPIEDO, un piccolo format dedicato alle grandi gioie della Rosticceria che, dopo un lungo tempo di attesa, un giorno ha incontrato finalmente 'Margherita', e messo insieme la voglia di raccontare storie di fuoco in uno spazio unico. Spiedo e Margherita diventa così un modo moderno per dire 'Pollo e Pizza'. Dall’unione dei due concetti è nato S&M, una Pizzeria e Rosticceria che vuole essere un laboratorio di idee dedicate al Delivery che, in questa ottica, rilegge la tradizionale pizza tonda romana in chiave attuale mettendo insieme tre grandi tendenze: una ricerca sulle farine di qualità con mix identitari; ricerca sui condimenti di contenuto; tecniche e cotture ottimizzate per il proprio stile di pizza. Grazie a Daniele Covi, che da tempo lavora questa tipologia d’impasto nella sua pizzeria di Ostia abbiamo perfezionato in doppia cottura sulla tonda, sommando pensiero, idratazione, digeribilità e croccantezza. Poi con Antonio Crea, giovane, volenteroso e talentuoso Resident Pizza Chef di S&M, lo scambio e lo sviluppo sono quotidiani. Con Daniele Maragnani, amico ed Executive Chef di sapore e porzione di Villa Bonelli’s, è stato bello riscrivere la linea della rosticceria e dei fritti artigianali. E poi le gioie dello Spiedo, da cui tutto è partito e che, oltre al nostro pollo ruspante marinato alle erbe marchigiane bio e agrumi, vedrà ruotare maialini, abbacchi e porchette. Chiude l’offerta d’asporto l’Alta Pasticceria pugliese di Angelo Lucarella che da Noci – in provincia di Bari – ha portato le gioie al cucchiaio di Gourmandise a Roma, e trova qui la sua prima base capitolina. Sul bere – continua Sara De Bellis – abbiamo invece stretto una partnership con Gianluca Sanzi, CEO di Jas – Juicy and Sparkling, che fa di S&M la prima SPRITZERIA e il primo Flagship Store di Roma dei brand dedicato ai Cocktail Ready to Drink che rafforzano il concetto di asporto di qualità con un pizzaiolo, uno chef, un pasticcere e un bartender a casa propria o, con le belle giornate, al Parco della Caffarella. Noi abbiamo puntato su l’asporto, riflettendo sui tempi della consegna per portare a casa un’esperienza enogastronomica di valore. S&M – Pizzeria e Rosticceria Moderna, come accennavo, vuole anche diventare uno spazio aperto alla cultura del cibo, un contenitore in fermento di competenze e di ricerca. Uno spazio multiforme e creativo per conoscenze da moltiplicare favorendo una cultura partecipata della pizza e delle antiche glorie della rosticceria. Un luogo dinamico dove la cultura del buon cibo parli in modo S&Mplice".





Progetti in progress





"Con il Team – racconta Sara De Bellis – stiamo portando avanti diversi progetti che vanno dai Corsi di cucina con lo Chef Maragnani qui da S&M, a quello di Produzione e Distribuzione di Dischi di Tonda Romana Moderna, ai Catering su misura per eventi, potendo anche contare sulla forte esperienza di Angelo Lucarella – Gourmandise nel settore del Banqueting, agli eventi con JAS, se ne vedranno delle buone e belle".





Il locale. Lo stile. Gli interni. Il design





Dalle quattro vetrine di S&M su via Amedeo Crivellucci si osserva il mondo che cambia e ci si apre ai nuovi stili di fruizione enogastronomica, senza etichette. Nel mezzo della sala campeggia un Tavolo sociale di Cedro del Libano con le sedute alte, tra libri di cucina, "chitarra libera", stereo anni ‘80 e l’insegna originale del "Primo Spiedo". C’è poi la grande cupola rossa del forno Valoriani, combinato legna e gas, e l’ampia zona Pizzeria a vista, per rimarcare i concetti di uno spazio "open mind", accogliente e colorato, energico e confortevole, pensato per far vivere agli ospiti un’esperienza S&Mplicemente autentica.





Contenuti extra: il food district - Roma Appio Latino





Appio Latino, il IX municipio di Roma, è il quartiere verde di Roma, dominato dal grande Parco regionale dell’Appia Antica, con sentieri ciclabili che passano per siti storici come la via Appia, le tombe di Via Latina e le antiche ville romane. Ristoranti, caffè e bar costellano via Appia Nuova e le strade circostanti con movimento di aperture in continua crescita che lo identifica come uno dei nuovi "Food District" di Roma.





Geolocalizzazione





Quattro luci su via Amedeo Crivellucci (11-13). Nella piazzetta adiacente – Largo Tacchi Venturi – si trova l’ingresso principale del Parco della Caffarella, che fa parte del Parco dell’Appia Antica – patrimonio dell’UNESCO – e si identifica come il parco urbano più grande d’Europa.





S&M – PIZZERIA e ROSTICCERIA MODERNA

Via Amedeo Crivellucci 11-13 Roma

ZONA: Parco della Caffarella / Colli Albani / Appio Latino

TELEFONO 0655045218 / ORDINI WHATSAPP +393933727248

ORARI – Dal Mercoledì al Sabato 17-22 / Domenica 12-15 / 17-22

Prenotazioni dalle 17 – Consegne dalle 18:30 alle 22

INSTAGRAM SeM_PizzeriaRosticceria