Vegâteau 2025, al Sigep si apre la sfida nazionale per la miglior plant-based cake

Photo credits: fonte ufficio stampa FunnyVeg

Pennellata green su Sigep 2025 con il lancio di Vegâteau: il contest che celebra la dolcezza della pasticceria vegetale. Dopo i successi delle prime due edizioni che hanno coinvolto le Capitali della Cultura di Bergamo e Brescia e la Regione Lombardia, quest’anno il palcoscenico è nazionale





L’appuntamento per giornalisti e per i pasticceri professionisti è fissato per lunedì 20 gennaio alle 15 presso lo spazio Blooming Bistrò del Sigep (Hall A1 – Stand AFA Arredamenti): in conferenza stampa viene presentata la nuova edizione di Vegâteau e viene aperto il bando per l’iscrizione dei pastry chef che vogliono distinguersi con creazioni 100% vegetali! A dare il via al concorso c’è anche Marco Pedron, pastry star e ambassador di Vegâteau grazie ad APEI – Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, noto per la sua creatività e per collaborazioni con realtà come Principe di Savoia, Princi e Carlo Cracco.





"In un mercato così saturo di realtà convenzionali — afferma Marco Pedron — Vegâteau può essere l’occasione per diventare pionieri di un mondo ancora tutto da scoprire. Valorizzare la pasticceria vegetale infatti significa sviluppare un linguaggio nuovo e inclusivo, capace di parlare a chiunque indipendentemente da limitazioni, intolleranze, sensibilità e abitudini alimentari".





Un contest che parla al futuro della pasticceria





Vegâteau, ideato da LAV Onlus in collaborazione con Funny Veg, non è solo un contest, ma un invito a ripensare la pasticceria in chiave inclusiva, etica e sostenibile. Con il patrocinio di APEI – Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana e dei Consorzi Pasticceri di Bergamo e Brescia, con media partner Italia a Tavola, Pasticceria Internazionale e Alimenti funzionali, la sfida di quest’anno mira a eleggere la plant-based cake più golosa d’Italia, accessibile anche agli intolleranti al lattosio (circa il 50% degli italiani) e a chi abbraccia uno stile di vita ecofriendly.

Un appuntamento imperdibile per i pasticceri professionisti che vogliono farsi notare e lasciare un segno nella storia della pasticceria!





Tappe e requisiti di Vegâteau 2025:





- Iscrizioni aperte fino al 31 marzo 2025 su Vegateau.it.

- Unico requisito: realizzare un dolce squisito con soli ingredienti vegetali.

- Finale nazionale: 4 maggio al Daste di Bergamo, con una giuria specializzata composta da chef, giornalisti e un pubblico che potrà assaggiare le creazioni in gara.





Premi da sogno per i migliori pasticceri:





- Planetaria KitchenAid Bowl Lift Heavy Duty con ciotola sollevabile da 6,6L.

- Master in Pasticceria Vegetale presso FunnyVeg Academy.

- Fornitura Hoplà.

- Novità 2025 il premio speciale offerto da KitchenAid per la categoria Coffee lovers: la nuova macchina per caffè espresso completamente automatica KF8.





Un percorso di formazione gratuito





I partecipanti saranno guidati nella preparazione grazie a un webinar sulle basi della pasticceria vegetale, organizzato da Funny Veg e condotto da docenti della FunnyVeg Academy.





Perché partecipare?





La pasticceria vegetale non è più una nicchia: è una scelta sempre più diffusa, che combina gusto, salute e sostenibilità. Vegâteau 2025 offre ai professionisti l’opportunità di dimostrare il proprio talento in un settore in crescita e di conquistare una nuova fetta di pubblico sempre più attenta alla qualità e all’impatto etico delle proprie scelte.