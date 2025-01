Nicola Sileo ha vinto il concorso "Miglior Allievo della Toscana 2025". La settima edizione della manifestazione promossa dall’Unione Regionale Cuochi Toscani ha premiato il giovane studente dell’Istituto Superiore di Istruzione "Fratelli Pieroni" di Barga che, con il suo piatto “Baccalà bono bao”, è risultato il migliore nella sfida volta a individuare e a valorizzare le giovani promesse della cucina regionale. Nicola Sileo ha vinto il concorso "Miglior Allievo della Toscana 2025". La settima edizione della manifestazione promossa dall’Unione Regionale Cuochi Toscani ha premiato il giovane studente dell’Istituto Superiore di Istruzione "Fratelli Pieroni" di Barga che, con il suo piatto “Baccalà bono bao”, è risultato il migliore nella sfida volta a individuare e a valorizzare le giovani promesse della cucina regionale.





Il concorso ha coinvolto gli allievi e le allieve di ben quindici istituti alberghieri che, dopo la prima fase di selezione, si sono confrontati nella finalissima ospitata dai locali di Scuola Tessieri di Ponsacco (Pi) dove a trionfare è stato proprio Sileo che avrà ora l’onore e l’onere di rappresentare la Toscana al titolo di Miglior Allievo d’Italia in occasione dei Campionati della Cucina Italiana in programma a Rimini da domenica 16 a martedì 18 febbraio. «"Miglior Allievo della Toscana" – commenta Roberto Lodovichi, presidente dell’Unione Regionale Cuochi Toscani, – è una manifestazione che ha preso campo e che è ormai consolidata, costituendo per gli istituti alberghieri e per i loro ragazzi un appuntamento importante da calendarizzare. Il nostro ringraziamento va a Scuola Tessieri che, anno dopo anno, ci ospita e offre agli allievi un riferimento importante per il loro futuro professionale, inoltre rivolgiamo un forte plauso alle dirigenze degli istituti aderenti, ai docenti che hanno preparato e seguito i ragazzi, e ai membri della nostra associazione che hanno creato una rete capillare sull’intero territorio regionale a supporto del concorso».





La finale del "Miglior Allievo della Toscana" ha previsto un rigido regolamento allineato alle gare di cucina tra professionisti, con una sfida che è stata nuovamente ospitata dalla prestigiosa Scuola Tessieri che rappresenta oggi una delle realtà di più alto livello nella formazione di chef e pastry chef a livello nazionale. A giudicare i giovani aspiranti cuochi sono stati Stefano Cipollini (chef coordinatore didattico e chef di cucina di Scuola Tessieri), Daniele Zingoni (capitano della squadra regionale della Toscana), Paola Picchi (nota chef livornese owner di Momenti Conviviali Catering) ed Emiliano Rossi (chef dell’Osteria del Teatro di Cortona) che, oltre a valutare i piatti, hanno posto le loro competenze a disposizione dei partecipanti per sostenerne la crescita professionale e la passione utile per le future carriere. Il giudizio finale è stato unanime nel premiare Sileo per la miglior interpretazione del baccalà, ingrediente obbligatorio in gara: al vincitore sono spettati un attestato, una medaglia, una coppa, un voucher di Scuola Tessieri per l’alta formazione e il trofeo "Spelucchino d’Oro" offerto da Coltelleria Bianda di Firenze. Un buon risultato è stato conseguito anche da Annamaria Meola, studentessa dell’IPSEOA "Martini" di Montecatini (Pt), che ha raggiunto un punteggio molto alto valido per meritare la medaglia d’oro ma che non è stato sufficiente per il raggiungimento della vittoria finale. L’appuntamento conclusivo ha visto la presenza anche dell’assessore regionale a istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere Alessandra Nardini che, fin dall’inizio del suo mandato, è sempre stata presente al concorso, oltre che del responsabile del Comparto Giovani FIC per la Toscana Domenico Anglani che ha ricordato le prospettive offerte ai giovani anche a livello associativo nella formazione e nell’avvio al mondo del lavoro. «Desidero ringraziare l’Unione Regionale Cuochi Toscani per la preziosa collaborazione che si rinnova ogni anno – ha aggiunto Alessio Tessieri, fondatore di Scuola Tessieri, – e ai numerosi istituti alberghieri, ai professori, ai dirigenti, agli studenti e alle studentesse che hanno partecipato alla finale del concorso. Ai giovani che scelgono di intraprendere la carriera del cuoco, il mio invito è a coltivare sempre la passione e il talento, senza smettere mai di innovarsi attraverso l’esperienza e la formazione».