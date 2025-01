Esplosione a Catania: 'Vogliamo la verità su San Giovanni Galermo'

- "Vogliamo la verità per quanto accaduto a San Giovanni Galermo (Catania)". È la dichiarazione del team dei legali dell’associazione dei consumatori Assoutenti Sicilia, che ha la sede legale proprio a Catania, dopo la tragica esplosione avvenuta nel quartiere catanese. Solo per un caso fortuito al momento non si contano decessi, ma sono decine i feriti ed i cittadini che hanno avuto ingenti danni a causa dell’esplosione.