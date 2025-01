Equilibrio tra diritto di sciopero ed alla mobilità nel settore ferroviario

Codici Marche Odv, con il suo segretario Massimo Guido Conte, esprime le sue considerazioni sulla recente delibera della Commissione Garanzia Sciopero, che propone una revisione dell'Accordo nazionale del settore ferroviario del 1999. L'obiettivo è di estendere le fasce orarie di garanzia anche nei giorni festivi e di stabilire un livello minimo di servizio per i treni a media/lunga percorrenza.





ANCONA - Il dibattito sulla possibile revisione dell'Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, in particolare per quanto riguarda le prestazioni indispensabili durante gli scioperi, solleva un tema cruciale: come bilanciare il diritto di sciopero dei lavoratori con il diritto alla mobilità dei cittadini?





Codici Marche Odv, associazione a tutela dei diritti dei cittadini, riconosce la complessità della questione, dato che, se un lato è fondamentale tutelare il diritto di sciopero, sancito dalla Costituzione, dall'altro è necessario garantire il servizio adeguato, specialmente considerando l'aumento della mobilità nei giorni festivi per motivi sia lavorativi, sia personali.





Riteniamo che la proposta di estensione delle fasce di garanzia nei giorni festivi sia un passo nella giusta direzione, ma non sufficiente. È necessario, anche, un approccio che preveda:

- Maggiori garanzie per i viaggiatori: rimborsi automatici e informazioni tempestive in caso di cancellazioni o ritardi causati dagli scioperi.

- Soluzioni innovative: utilizzo di mezzi di trasporto alternativi e piani di viaggio flessibili per mitigare l'impatto degli scioperi.

- Campagna di sensibilizzazione: sull'importanza del diritto di sciopero e sulla necessità di un equilibrio tra questo diritto e il diritto alla mobilità dei cittadini.





La soluzione sta nel dialogo e nel consenso tra le parti sociali. Sindacati, azienda ed istituzioni devono collaborare per raggiungere un nuovo accordo che tenga conto delle esigenze di tutti, in linea con le norme comunitarie come il Regolamento CE n. 1371/2007 che tutela i diritti dei passeggeri.





È importante ricordare che i lavoratori del settore ferroviario sono anch'essi cittadini titolari di diritti e la revisione dell'accordo deve prevedere il pieno rispetto del loro diritto di sciopero, garantendo al contempo il diritto alla mobilità e la tutela dei viaggiatori.





Codici Marche Odv auspica questo dialogo costruttivo per il bene della comunità, affinché si possa raggiungere un equilibrio che garantisca un servizio ferroviario efficiente senza limitare il diritto di sciopero.