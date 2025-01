Economia Nord-Est, prezzi dei capannoni industriali in aumento del 10%



MILANO – Il mercato dei capannoni industriali nel Nord-Est Italia continua a crescere, spinto da una domanda sempre più orientata verso immobili moderni, sostenibili e situati in aree strategiche. È quanto emerge dal report "Industrial Insights Nord Est 2025", che analizza le dinamiche di vendita e locazione nelle regioni chiave di Veneto e Trentino-Alto Adige, fornendo dati concreti sull'evoluzione del settore.





I dati principali del Report





Il report, redatto dal portale VendiamoImprese.it, evidenzia che i prezzi medi di vendita dei capannoni industriali stanno raggiungendo livelli record, con incrementi fino al 10% per gli immobili certificati e di alta qualità.

In particolare:

- Veneto: città come Verona e Venezia guidano il mercato, con valori che superano i € 1.700/m² per immobili moderni e ben localizzati.

- Trentino-Alto Adige: Bolzano e Trento registrano una forte richiesta, con prezzi che arrivano fino a €1.800/m² per immobili ristrutturati.

- Canoni di Locazione: le locazioni seguono un trend simile, con incrementi fino al 10% nelle aree più strategiche, riflettendo la pressione di un mercato sempre più competitivo.





La trasformazione del mercato





Dallo studio di VendiamoImprese.it emerge che la crescita è trainata da fattori come la ripresa economica post-pandemia, lo sviluppo dell’e-commerce e la centralità logistica del Nord-Est.

Al tempo stesso, il report segnala una crescente preferenza per capannoni sostenibili, con certificazioni green e tecnologie per l’efficienza energetica, che risultano i più richiesti.

"Il mercato sta premiando gli immobili moderni e conformi alle normative ambientali" affermano gli esperti di VendiamoImprese, che collaborano con proprietari per ottimizzare le strategie per vendere i capannoni "Chi possiede asset datati dovrà considerare interventi di ristrutturazione per restare competitivo".





Previsioni per il 2025 del mercato degli immobili industriali





Il report Industrial Insights Nord Est 2025 anticipa una crescita moderata ma costante per il prossimo anno:

- Prezzi di vendita: incremento medio del 5-8%, con picchi del 10% per immobili certificati.

- Domanda di immobili sostenibili: la sostenibilità sarà un elemento chiave, soprattutto in mercati come Verona e Venezia, dove la competitività è alta.





Un mercato da tenere d’occhio





L’andamento del mercato dei capannoni industriali nel Nord-Est conferma il ruolo strategico della regione nel panorama economico italiano.

La carenza di immobili moderni e la forte richiesta da parte di settori in espansione rendono il 2025 un anno cruciale per investimenti e strategie di valorizzazione.