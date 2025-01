Caro energia, la soluzione è anche il monitoraggio dei consumi

In base a un’indagine del Pulsee Luce e Gas Index, osservatorio che analizza le abitudini sostenibili degli italiani realizzato insieme a NielsenIQ, oltre il 40% degli utenti ha già ridotto i consumi grazie a strumenti di monitoraggio, con risparmi in bolletta fino al 10%





La volatilità dei mercati energetici influenza le tariffe e, di conseguenza, le bollette. La tecnologia può essere un utile alleato delle famiglie italiane anche per il risparmio sulle utenze di luce e gas grazie a strumenti in grado di monitorare e ottimizzare i consumi domestici. Questo tema è stato al centro di una nuova ricerca di Pulsee Luce e Gas, operatore nazionale di energia domestica che fa capo al Gruppo Axpo in Italia, sviluppata in collaborazione con NielsenIQ, che ha approfondito il modo in cui le persone gestiscono i consumi energetici e le iniziative adottate per vivere in modo più sostenibile.





Se diminuire il consumo d’energia è un desiderio per 9 italiani su 10, rimangono ancora profonde carenze in termini di consapevolezza: più del 60% ha un’idea approssimativa dei propri consumi domestici, con la percentuale che sale al 93% quando si tratta dei consumi specifici degli elettrodomestici. Questo dato evidenzia una lacuna significativa che può essere colmata attraverso l’adozione di strumenti di controllo energetico. Attualmente, il 72% degli intervistati utilizza applicazioni di questo tipo, con risultati tangibili.





Il monitoraggio dei consumi ha infatti migliorato la consapevolezza energetica per il 55% degli utenti e ha portato quasi 4 italiani su 10 a cambiare abitudini, riducendo l’uso di elettrodomestici ad alto consumo come lavatrici e forni. Inoltre, il 58% degli intervistati manifesta un forte interesse nei confronti della possibilità di ricevere consigli mirati dal proprio fornitore di energia, con una preferenza per l’app (32%) rispetto alla bolletta tradizionale (26%).





Tra gli strumenti più efficaci per il monitoraggio e la gestione dei consumi figura l’Energimetro. La feature, integrata nell’app di Pulsee Luce e Gas e attivabile sulle offerte associate a contatori 2G, consente di monitorare quasi in tempo reale i consumi energetici dei propri elettrodomestici, offrendo non solo una visione chiara dei consumi, ma anche consigli personalizzati per ridurli. Un’analisi regolare che promuove comportamenti più sostenibili e aiuta a ridurre la spesa energetica.





Da gennaio 2024 i clienti che utilizzano l’Energimetro hanno infatti diminuito i consumi energetici mediamente del 5% nelle abitazioni con HVAC (sistemi di riscaldamento e raffreddamento), e fino al 10% in quelle che ne sono prive. Inoltre, circa il 25% degli utenti ha migliorato il proprio punteggio di efficienza energetica, con risparmi concreti sulla bolletta.





Un’altra risposta concreta alle incertezze del mercato energetico da parte di Pulsee è Luce Limit.e. L’unica proposta attualmente presente sul mercato dell’energia domestica che consente di fissare un tetto massimo al costo della materia energia, proteggendo le famiglie dai picchi di rialzo del mercato senza rinunciare ai benefici delle offerte a prezzo indicizzato. Con Luce Limit.e infatti, i consumatori possono risparmiare quando il costo dell’energia scende, salvaguardando la certezza di non pagare mai oltre il prezzo limite contrattualizzato. Inoltre, l’energia utilizzata con Limit.e è al 100% certificata come proveniente da fonti rinnovabili attraverso il meccanismo delle Garanzie d’Origine, permettendo di ridurre l’impronta ambientale dei consumi di casa.