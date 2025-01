'CamminareLucca', compie un anno il gruppo di camminate più grande della provincia

LUCCA – Si avvicina il primo anniversario di CamminareLucca.it, un’iniziativa che in meno di un anno ha saputo conquistare il cuore di centinaia di appassionati di camminate e di natura della provincia di Lucca e non solo, creando una vera e grande community attiva e vivace. Nato dall’idea del lucchese Roger Pagini, il progetto si propone di unire il piacere di scoprire il territorio, l’attività fisica all’aria aperta e la possibilità di socializzare in un contesto informale e accogliente. – Si avvicina il primo anniversario di CamminareLucca.it, un’iniziativa che in meno di un anno ha saputo conquistare il cuore di centinaia di appassionati di camminate e di natura della provincia di Lucca e non solo, creando una vera e grande community attiva e vivace. Nato dall’idea del lucchese Roger Pagini, il progetto si propone di unire il piacere di scoprire il territorio, l’attività fisica all’aria aperta e la possibilità di socializzare in un contesto informale e accogliente.





In soli undici mesi, il gruppo WhatsApp dedicato è diventato il punto di riferimento per gli amanti delle passeggiate e del trekking, raggiungendo ben 550 membri totali che provengono in prevalenza dalla provincia di Lucca ma anche da Pisa, Livorno e provincie limitrofe, con una media di 50-60 partecipanti attivi ogni settimana. Un successo straordinario che continua a crescere, grazie alla partecipazione entusiasta di persone di tutte le età, unite dalla voglia di scoprire le bellezze del territorio lucchese e dintorni.





Passeggiate, natura e tanta socialità





Il fulcro dell’attività di CamminareLucca.it sono ovviamente le passeggiate. Durante la settimana vengono organizzati giri più brevi, come i classici percorsi sulle suggestive mura di Lucca, ideali per chi vuole staccare dalla routine quotidiana. Nei fine settimana, invece, il programma si arricchisce con escursioni più impegnative, come le passeggiate sul Monte Matanna, le avventure nella zona delle Parole d’Oro o itinerari immersi nella natura incontaminata delle colline toscane.

Ma CamminareLucca.it non è solo camminate! Dopo le uscite, c’è sempre spazio per la socialità con aperitivi nei locali più caratteristici della zona, come il Nelli, la Dogana o Da Giovanni, e cene conviviali in ristoranti rinomati della lucchesia, come il popolare Marameo.

Un aspetto unico del progetto è la possibilità, per ogni membro del gruppo, di proporre nuove attività e iniziative. Grazie all’uso di sondaggi condivisi nel gruppo, l’organizzazione diventa semplice e partecipativa, garantendo che ogni evento sia realmente costruito attorno agli interessi e alle preferenze della community.





Una community che connette le persone





Quello che distingue CamminareLucca.it da altri gruppi è il suo spirito di community inclusiva e dinamica. Oltre al gruppo principale dedicato alle camminate, è attivo un secondo gruppo WhatsApp chiamato Chiacchiere, pensato per approfondire le conoscenze, scambiare idee e mantenere vivi i legami creati durante le escursioni.

In questo spazio virtuale, i partecipanti possono confrontarsi, organizzarsi e condividere momenti di leggerezza e buonumore, creando un ambiente unico dove tutti si sentono accolti.

Il successo di questa iniziativa è merito non solo dell’entusiasmo dei partecipanti, ma anche della dedizione degli amministratori del gruppo, Irene, Paola e Ivan, che con il loro impegno hanno saputo creare un’atmosfera positiva e stimolante.

Le foto delle passeggiate e degli eventi più memorabili vengono raccolte sull’account Instagram ufficiale @camminarelucca, che si è trasformato in un vero e proprio diario fotografico, ricco di ricordi e spunti per chiunque voglia unirsi alla community.





Unirsi al gruppo per scoprire il piacere di camminare insieme





Che tu sia un escursionista esperto o un principiante curioso, CamminareLucca.it è il gruppo perfetto per chi vuole fare attività fisica e socializzare. Un posto dove trovare sempre qualcuno con cui condividere un percorso, scoprire angoli nascosti del territorio lucchese e trascorrere momenti di convivialità e leggerezza.

Per partecipare, basta unirsi al gruppo WhatsApp tramite questo link: https://chat.whatsapp.com/FYoYfmz1XdqLpKcJn3Jbbo

Per maggiori informazioni è possibile contattare Roger Pagini al numero 3428610009 o visitare la pagina Instagram @camminarelucca