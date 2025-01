Angelo Jannone nominato Presidente Istituzionale del gruppo Intelligence Inside

Un leader di spicco nella lotta alla criminalità organizzata, famoso per le sue investigazioni contro narcotraffico e mafie, ed i suoi studi sulla sicurezza aziendale, assume la guida strategica della nota agenzia investigativa internazionale





ROMA - È Angelo Jannone il nuovo Presidente Istituzionale del gruppo Intelligence Inside Sa.. Jannone è una figura di rilievo internazionale, che porta con se oltre 20 anni di esperienza nella lotta alla criminalità organizzata e nella gestione dei rischi aziendali. Una figura chiave, che consolida il posizionamento del gruppo, con sede a Lugano, come leader globale nel settore delle investigazioni e della Business Security Intelligence.





Una carriera esemplare tra impegno istituzionale e leadership aziendale





Angelo Jannone ha dedicato la sua vita professionale alla sicurezza, distinguendosi per la straordinaria dedizione al contrasto della criminalità organizzata e per i risultati ottenuti sia nel settore pubblico che in quello privato.

Nel suo servizio nell’Arma dei Carabinieri, iniziato nel 1983, ha ricoperto ruoli di alto profilo, tra cui:

- Collaborazione con il giudice Giovanni Falcone per l’arresto di Totò Riina;

- Operazioni contro clan mafiosi in Sicilia, Calabria e a livello internazionale;

- Infiltrazioni in reti di narcotraffico transnazionale, con oltre 40 arresti e il sequestro di ingenti quantità di droga.

Conclusa l’esperienza militare, Jannone ha assunto ruoli dirigenziali in multinazionali, tra cui Security Manager per l’America Latina e Direttore Internal Audit & Compliance.

È anche autore di libri e pubblicazioni scientifiche in materia di sicurezza aziendale, compliance e prevenzione della corruzione, e vincitore di prestigiosi premi internazionali, come il Premio Livatino-Saetta.





Una visione strategica per il futuro di Intelligence Inside Sa





Il Gruppo Intelligence Inside Sa è un’agenzia investigativa internazionale all’avanguardia, operante con licenza della Polizia Cantonale di Lugano. Con 10 sedi strategiche nelle principali capitali mondiali, il Gruppo offre soluzioni integrate nei settori: Investigazioni aziendali e fraudolente; Due diligence internazionale; Cybersecurity e Technical Surveillance Counter Measures (TSCM); Protezione del patrimonio aziendale e analisi predittiva dei rischi.

In Italia, il Gruppo è rappresentato dalla controllata Inside S.r.l., con sede principale a Milano e uffici a Roma e Tricase. Operativa con licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S., la Inside si distingue per l’impiego di tecnologie avanzate e per la consulenza mirata a proteggere gli interessi aziendali.





Le dichiarazioni del Presidente Jannone





"Sono onorato di entrare a far parte di un’organizzazione innovativa come Intelligence Inside Sa" ha dichiarato Angelo Jannone "Il mio obiettivo è rafforzare la posizione del gruppo come leader globale nella gestione dei rischi aziendali e nelle investigazioni internazionali. Puntiamo a fornire soluzioni di eccellenza per affrontare le sfide più complesse dei nostri clienti, garantendo integrità e innovazione".





Un futuro di crescita e innovazione





Con la nomina di Angelo Jannone il gruppo Intelligence Inside Sa mira a rafforzare la propria presenza nei mercati emergenti e a sviluppare nuove soluzioni integrate per la protezione del patrimonio aziendale. La sua vasta esperienza, unita a una profonda conoscenza delle dinamiche globali di rischio, rappresenta un valore aggiunto fondamentale per il futuro dell’organizzazione.

La nomina di Jannone è un passo significativo per consolidare il posizionamento del gruppo come punto di riferimento nel settore delle investigazioni internazionali e della sicurezza aziendale.