Andrea Ricci feat Pierdavide Carone, uscito il singolo dal titolo 'Qui con te'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito il nuovo singolo di Andrea Ricci prodotto dalla Emy Records e dalla Emy Show Group Italia (testo di Guido Faro e Andrea Ricci, musica di Guido Faro) con il Featuring di Pierdavide Carone e dal titolo "Qui con te". Registrato e prodotto presso gli Emy Studios Roma dagli arrangiatori e producer della Emy Rercords Emez e Mattia Lovecchio.





Il tempo che passa, alti e bassi con ostacoli e sfide perse e vinte ma nonostante tutto l’unione vince. "La forza di un viaggio, la vita" è il messaggio che questo brano intenso, affronta e che viene valorizzato e rafforzato dall’interpretazione di due bravissimi Artisti come Andrea Ricci e Pierdavide Carone.





"Ogni ruga sul tuo viso è il percorso di ogni lacrima che la vita ha smarrito nel tuo sguardo In fondo all’anima" è la frase che racchiude maggiormente l’essenza del brano con un riferimento chiaro al tempo che passa e alla profondità che assume il legame tra due persone, affrontando inevitabilmente attraverso esperienze a volte negative un viaggio introspettivo che porta ad una conoscenza intima di noi stessi.





Per quel che riguarda Andrea Ricci, è giovane e talentoso artista con una formazione professionale di altissimo livello grazie all’incontro con il maestro Guido Faro con il quale ha sviluppato sonorità e fusioni tra diversi generi musicali con una forte radice pop/lirica e con un’attenzione particolare per melodia e parole. Prende parte a diversi programmi televisivi su Rai tra cui Viva Rai Due, Happy Family (Rai Due), Sogni di Gloria (Rai Due), il Premio Monica Vitti (Rai Uno). Il 2024 lo vede impegnato nel Tour estivo che porta Andrea Ricci ad esibirsi in molte Piazze Italiane. A novembre 2024 esce il singolo "Un sorriso muore", un parallelismo tra lo sguardo di un Bambino e quello di un adulto che vivono gli orrori della guerra. "Qui con te" anticipa l’uscita del disco di Andrea Ricci che conterrà una raccolta di brani inediti e alcune canzoni rivisitate in una chiave pop/lirica come "La Donna Cannone". In questo lavoro discografico saranno presenti diverse collaborazioni artistiche, come quelle di Pierdavide Carone e Il Cile.