Waterbus, il documentario sui trasporti acquatici di Venezia ora in inglese

VENEZIA – Da oggi il cortometraggio documentario Waterbus, dedicato alla storia di Venezia, e al suo iconico sistema di trasporti acquatici, è disponibile anche in lingua inglese, lanciando così il progetto nel panorama internazionale. – Da oggi il cortometraggio documentario Waterbus, dedicato alla storia di Venezia, e al suo iconico sistema di trasporti acquatici, è disponibile anche in lingua inglese, lanciando così il progetto nel panorama internazionale.





Dopo l’incredibile successo ottenuto nel 2023, con la versione in italiano, che ha conquistato ben 9 onorificenze al Good Vibes International Film Festival in India, il cortometraggio dopo la premiere è ora già online in versione inglese su YouTube





La versione in lingua italiana del film aveva già riscosso successi straordinari, segnando un anno di importanti riconoscimenti e traguardi.





Nel 2023, Waterbus ha ricevuto infatti numerosi premi per la regia di Silvia Busacca, con ben 9 onorificenze prestigiose ottenute al festival indiano. Inoltre, nel 2024, il cortometraggio ha partecipato ai Premi David di Donatello, ottenendo consensi e confermandosi un progetto di grande valore artistico e culturale.





Il micro documentario ha trovato spazio anche nella biografia del libro "The Beyond Hollywood: The Top Independent Creators of 2024", pubblicato da Filmmakerlife di Hollywood, un’importante vetrina per i creatori di cinema indipendente.





Un'opera che racconta Venezia





Waterbus è più di un semplice cortometraggio: è un omaggio alla città di Venezia e alla sua storia, raccontata attraverso il sistema di trasporti pubblici acquatici, che da secoli caratterizza la città.

Il film esplora le sfide ambientali e sociali che questa meravigliosa realtà affronta, portando alla luce la bellezza senza tempo di Venezia e il valore della sua sostenibilità.

La regia di Silvia Busacca offre poi uno sguardo intimo e affascinante, unendo elementi documentaristici e visioni artistiche.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione con il Centro Internazionale Studi Espressività Generativa di Roma e Teatro Formattivo, due importanti realtà culturali che hanno contribuito a dare vita a questa opera di grande impatto visivo ed emotivo.





La voce narrante di Gianluca Testa





Un ulteriore elemento distintivo di Waterbus è la voce narrante, che accompagna gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso la città di Venezia. La voce narrante è fornita dal regista e produttore cinematografico Gianluca Testa, che ha prestato la sua interpretazione sia nella versione italiana che in quella inglese, aggiungendo una dimensione personale e profonda al racconto.





Un progetto in crescita





Oltre alla premiere in lingua inglese del trailer, Waterbus è stato recentemente distribuito su piattaforme globali come Spotify e iHeartRadio, ampliando ulteriormente il suo pubblico internazionale.

Il documentario è inoltre disponibile anche sulla piattaforma della FilmFreeway, dove il cortometraggio è aperto alla partecipazione a festival cinematografici di tutto il mondo, continuando così a raccogliere attenzione e riconoscimenti internazionali.

Grazie alla passione della regista, e del team creativo, Waterbus sta raccogliendo enormi consensi da parte di pubblico e critica, e continua a viaggiare su scenari prestigiosi, sempre più riconosciuto come un progetto cinematografico di grande rilevanza.





Cosa aspettarsi





Con la distribuzione del trailer in lingua inglese, Waterbus si prepara a raggiungere un pubblico ancora più ampio, portando il fascino di Venezia e la sua tradizione nel mondo intero. Il progetto continuerà a partecipare a festival e competizioni internazionali, con l’intento di sensibilizzare e appassionare anche nuove generazioni alla bellezza e alla sostenibilità della città lagunare.