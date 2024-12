Venezia, sabato 21 dicembre l'evento 'Olivetti e la musica, strumento di crescita personale e emancipazione sociale'

Le melodie che testimoniano l’impegno che ha contribuito a creare un legame tra l'industria e l'arte





VENEZIA - M9 – Museo del ’900 di Venezia Mestre e Fondazione Ugo e Olga Levi collaborano per la prima volta per il progetto Olivetti e la musica, un ciclo di tre appuntamenti in cui si ripercorreranno alcune programmazioni storiche della Società Olivetti di Ivrea che promuoveva la cultura come strumento di crescita personale e di emancipazione sociale.





Il Centro Culturale Olivetti, tra il 1950 e il 1964, organizzava conferenze, concerti di musica da camera, mostre d’arte e altre manifestazioni riservate a dipendenti, familiari e non solo. In seguito, alcune iniziative maggiormente specifiche divennero strutture operative autonome dal Centro Culturale: il cineclub, la società musicale, un circolo per il turismo culturale.





Il progetto prevede la prima serata sabato 21 dicembre a cura del compositore Claudio Ambrosini, dedicata a Luigi Nono, di cui ricorrono i cento anni della nascita proprio nel 2024, e alla sua collaborazione con Olivetti per un concerto a Ivrea nel 1974; seguiranno l’1febbraio la proiezione di due documentari prodotti dalla Società Olivetti con musica di Luciano Berio in cui musica e immagini dialogano proponendo situazioni fortemente innovative e sperimentali. I due documentari, La memoria del futuro (Nelo Risi, 1960) ed Elea classe 9000 (Nelo Risi, 1960), saranno introdotti dal prof. Roberto Calabretto, presidente del comitato scientifico della Fondazione Levi, e Paolo Bolpagni illustre esperto di storia dell’arte contemporanea. Infine il 15 febbraio un concerto di musica da camera a cura dei giovani strumentisti del Conservatorio ‘Benedetto Marcello’ con introduzione del Maestro Davide Amodio che parlerà̀ della nascita della Società Musicale nel 1966.





Sono stati coinvolti l’Archivio Luigi Nono a conclusione di "Luigi Nono 100" (1924-2024), FAI-Negozio Olivetti e il progetto vede il patrocinio di Associazione Archivio Storico Olivetti.





Dichiara Roberto Calabretto, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Levi «Si tratta di un’iniziativa che vede il coinvolgimento di alcune importanti istituzioni culturali veneziane e che mira a far conoscere un momento di grande interesse della storia italiana in cui lo sviluppo industriale tendeva la mano alla promozione della cultura».





"Siamo felici di collaborare con un soggetto chiave per lo sviluppo culturale del territorio come la Fondazione Ugo e Olga Levi" commenta Serena Bertolucci, Direttrice di M9 – Museo del ’900 "Con questo progetto, in M9 la musica torna protagonista nel racconto del Novecento italiano e delle personalità che hanno contribuito allo sviluppo dell’arte e della cultura, sia finanziandola che realizzandola in prima persona, come la famiglia Olivetti e Luigi Nono".





PROGRAMMA





Ingresso con prenotazione obbligatoria sul sito www.m9museum.it





21 dicembre 2024 | h 18:00

M9-Auditorium Cesare De Michelis

Luigi Nono per i Servizi Culturali Olivetti

"Luigi Nono 100" (1924-2024)

Roberto Calabretto e Claudio Ambrosini

Un racconto del concerto del 1975 quando Luigi Nono fu invitato dai Servizi Culturali Olivetti per la chiusura della stagione concertistica.

Roberto Calabretto, insegna discipline musicali all’Università di Udine. Fa parte del Comitato scientifico dell’Archivio Luigi Nono e dell’Archivio Nino Rota di Venezia. Dal 2018 è Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia.

Claudio Ambrosini è musicista, compositore e direttore d’orchestra. Ha composto lavori vocali, strumentali, elettronici, opere liriche, radiofoniche, oratori e balletti, caratterizzati dagli esiti di una ricerca strumentale e stilistica personali, ricevendo numerosi riconoscimenti e partecipando alle principali rassegne musicali internazionali.





1 febbraio 2025 | h 17:00

M9-Auditorium Cesare De Michelis

Luciano Berio e il documentario industriale

Roberto Calabretto, Paolo Bolpagni e Marcella Turchetti

Musica e immagini nei video industriali prodotti dalla ditta Olivetti tra il 1960 e il 1963.

Paolo Bolpagni dopo aver compiuto studi musicali, si è laureato e specializzato in Storia dell’arte contemporanea nell’Università Cattolica di Milano. È autore di pubblicazioni sull’illustrazione d’inizio Novecento, l’astrattismo in Italia, il rapporto tra suono e colore nella cultura europea dal XVIII secolo a oggi, le ‘partiture visive’ delle neoavanguardie.

Marcella Turchetti storica dell’arte, dal 2001 lavora presso l’Associazione Archivio Storico Olivetti di Ivrea. Ha maturato una lunga esperienza nella ricerca storica e un’approfondita conoscenza del patrimonio storico della società Olivetti, con particolare attenzione ai temi del design, dell’architettura, della fotografia e delle attività culturali.





15 febbraio 2025 | h 17:00

M9-Auditorium Cesare De Michelis

Musica da camera all’Olivetti

Roberto Calabretto e Davide Amodio

concerto del Quintetto della classe di musica da camera del Conservatorio "Benedetto Marcello"

Nel 1966 nasce la Società Musicale per ampliare l’offerta concertistica del Centro Culturale Olivetti.

Davide Amodio violinista, musicologo, compositore. Dal suo primo disco per la Deutsche Grammophon, con Claudio Abbado (1981), ha una carriera di concertista quarantennale.





Per coloro che hanno partecipato a uno degli eventi, il FAI- Negozio Olivetti propone il 22 dicembre e il 16 febbraio alle 14:30 una visita guidata gratuita su prenotazione al t. 0415228387