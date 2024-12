'The Aperigala', l’evento show di Eleonora Lastrucci conquista Firenze

The Aperigala (Credit Andrea Ruggeri)

FIRENZE – Firenze, la città dell'arte e culla del Rinascimento per eccellenza ha ospitato una serata memorabile con "The Aperigala", un evento che ha saputo unire moda, arte e gastronomia in una cornice di straordinaria bellezza.





Ospitato nell’esclusivo Hotel IL Tornabuoni, l’evento ha celebrato l’inaugurazione del nuovo showroom della stilista Eleonora Lastrucci, simbolo dell'Haute Couture e dell’eccellenza sartoriale italiana.





L’evento ha accolto ospiti di spicco del mondo della moda, della cultura e del panorama imprenditoriale italiano.





A fare da sfondo all’evento, il cuore di Firenze, città che da secoli rappresenta un faro di creatività e innovazione. L’Hotel IL Tornabuoni, situato in uno dei palazzi più antichi del centro storico, ha offerto un’ambientazione unica, combinando l’eleganza storica con un design moderno e ricercato. Ogni angolo dell’hotel, dalla hall alla terrazza panoramica, ha riflettuto la ricchezza culturale e il lusso che caratterizzano la città.





La serata è stata un susseguirsi di momenti memorabili: dagli eleganti spazi della boutique alla terrazza panoramica con vista mozzafiato su Firenze. Il DJ Francesco Trizza ha creato un sottofondo musicale sofisticato e coinvolgente, mentre lo chef Simone Tarchi, del ristorante IL Magnifico, ha conquistato i palati dei presenti con raffinati finger food che esaltavano i sapori toscani, unendo tradizione e innovazione.





Eleonora Lastrucci, accompagnata da cinque modelle, ha accolto gli ospiti nello showroom, uno spazio che celebra l’artigianalità e l’eleganza dell’alta moda italiana. Le sue creazioni, protagoniste di red carpet internazionali come il Festival del Cinema di Venezia e di collaborazioni con artisti del calibro di Andrea Bocelli, hanno rappresentato il cuore pulsante dell’evento, esaltando il connubio tra lusso e arte. Ogni abito racconta una storia, combinando tessuti pregiati, dettagli sartoriali impeccabili e una visione artistica inconfondibile.





‘The Aperigala’ non è stato solo un evento, ma un’esperienza che ha celebrato il meglio della creatività e del talento italiani, unendo moda, arte e cultura in un’atmosfera unica. Gli ospiti, tra cui figure di spicco del mondo imprenditoriale, culturale e creativo, hanno contribuito a rendere la serata un simbolo del successo del nostro Paese.





L’Hotel IL Tornabuoni, parte della collezione Vretreats e diretto da Marco Del Lama, ha confermato la sua reputazione di eccellenza nel settore dell’ospitalità, offrendo agli ospiti un'esperienza di lusso senza pari. La location, con la sua eleganza senza tempo, ha aggiunto ulteriore prestigio all’evento, sottolineando l’importanza della sinergia tra tradizione e innovazione che caratterizza l’arte sartoriale italiana.





L’evento è stato organizzato in collaborazione con Excellence Magazine e prestigiosi partner come Loto City Eyewear, Linasolo e Adonaea Vini. Le decorazioni natalizie, curate da La Fioreria, hanno impreziosito gli eleganti spazi dell’Hotel IL Tornabuoni, creando un’atmosfera magica, ideale per celebrare l’eleganza e la tradizione italiana.