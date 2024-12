'Shidda', un viaggio tra fantasy e introspezione nel nuovo libro di Anna Cocca

Photo credits: foto da Kulturjam Edizioni

Un romanzo che esplora i misteri dell’esistenza attraverso un intreccio suggestivo di magia, filosofia e umanità.





Kulturjam Edizioni è orgogliosa di annunciare la pubblicazione di Shidda, il nuovo, avvincente romanzo di Anna Cocca. Una storia che intreccia le atmosfere del fantasy a profonde riflessioni esistenziali, trasportando il lettore in un universo dove reale e immaginario si fondono per esplorare il senso più intimo della vita umana.





Un libro per chi ama sognare e riflettere





Shidda è più di un romanzo fantasy: è un viaggio dell’anima. Una narrazione avvolta in una dimensione onirica e simbolica, dove il protagonista affronta prove al limite dell’umano, alla ricerca di risposte sui misteri più profondi dell’esistenza. Il libro conduce il lettore attraverso mondi straordinari, popolati da personaggi carismatici e enigmatici, ciascuno custode di frammenti di verità. È un racconto che stimola l’immaginazione e nutre la mente, ponendo interrogativi che risuonano nell’intimità di ciascuno: Qual è il vero significato della nostra esistenza? Quali forze guidano il nostro destino?





Anna Cocca: un’autrice dallo sguardo profondo e universale





Anna Cocca, autrice di Shidda, è una scrittrice eclettica con una formazione che unisce scienza, filosofia e spiritualità. I suoi studi scientifici e filosofici si intrecciano con un profondo interesse per la cultura orientale, lo yoga e l’arte, esperienze che emergono con forza nella poetica del romanzo. Anna è anche un’attivista umanitaria: il suo impegno come volontaria in Africa e la sua visione olistica della vita si riflettono nei temi del libro, dove la dimensione umana incontra il trascendente in un perfetto equilibrio narrativo.