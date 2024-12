Plastica nell’acqua in bottiglia, parte l’azione collettiva per i danni subiti dai consumatori



Aperte le iscrizioni per l'azione legale collettiva "Acqua Pura" per danni da microplastiche presenti nell'acqua in bottiglia





ROMA - Per tutelare i diritti dei consumatori di acqua naturale è stata aperta l'azione legale collettiva denominata "Acqua Pura". L'iniziativa è aperta a tutti coloro che desiderano unirsi nella causa contro le aziende produttrici di acqua naturale, per pubblicità ingannevole.





Negli ultimi anni è emerso che molte acque naturali contengono particelle di micro e nano plastica, spesso presenti anche prima dell'imbottigliamento. Questo solleva interrogativi sulla veridicità delle affermazioni di naturalità dei prodotti pubblicizzati.





"Crediamo che i consumatori meritino di sapere cosa contengono realmente i prodotti che acquistano e che le aziende debbano essere ritenute responsabili per pratiche pubblicitarie ingannevoli" affermano i promotori dell’iniziativa.





La plastica è un'invenzione umana che Madre Natura non è in grado di smaltire. Oggi, la troviamo ovunque: nei terreni dei nostri campi, nelle nostre case, nell'aria che respiriamo e persino nell'acqua. È fondamentale essere informati e agire consapevolmente per proteggere la nostra salute e il pianeta.





"L'iscrizione all'azione legale collettiva ha un costo di 70 euro. Ogni partecipante avrà diritto a richiedere un risarcimento di 180 mila euro per pubblicità ingannevole, contribuendo così a garantire giustizia e trasparenza nel mercato dell'acqua. Insieme possiamo fare la differenza e garantire che la verità venga a galla per il bene di tutti i consumatori" concludono gli organizzatori dell’azione legale collettiva.