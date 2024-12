Morano Calabro: PNRR, al via i lavori al Castello Normanno/Svevo

MORANO CALABRO (CS) - Al via i lavori di risanamento e ri-funzionalizzazione della sala magna del Castello Normanno/Svevo e la sistemazione dell’area antistante al maniero. L’azione è finanziata con i fondi PNRR NextGenerationEU, concessi dalla Comunità Europea al Comune di Morano per la concretizzazione dell’Intervento n° 1, integrato nel progetto "Ri_AbitareMorano: contratto di rigenerazione urbana per la valorizzazione culturale e sociale del centro storico di Morano Calabro", redatto dall’arch. Rosanna Anele, responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente. In particolare, sarà impermeabilizzata la piattaforma di copertura (terrazzo esterno), bonificate le pareti interne attaccate dall’umidità e da infiltrazioni d’acqua piovana, installati nuovi terminali di riscaldamento, pavimentati alcuni vicoletti limitrofi alla rocca. Costo totale: € 331.964,81. - Al via i lavori di risanamento e ri-funzionalizzazione della sala magna del Castello Normanno/Svevo e la sistemazione dell’area antistante al maniero. L’azione è finanziata con i fondi PNRR NextGenerationEU, concessi dalla Comunità Europea al Comune di Morano per la concretizzazione dell’Intervento n° 1, integrato nel progetto "Ri_AbitareMorano: contratto di rigenerazione urbana per la valorizzazione culturale e sociale del centro storico di Morano Calabro", redatto dall’arch. Rosanna Anele, responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente. In particolare, sarà impermeabilizzata la piattaforma di copertura (terrazzo esterno), bonificate le pareti interne attaccate dall’umidità e da infiltrazioni d’acqua piovana, installati nuovi terminali di riscaldamento, pavimentati alcuni vicoletti limitrofi alla rocca. Costo totale: € 331.964,81.





E sempre nella medesima zona, vicino all’antica fortificazione, sono in fase avanzata le attività inerenti all’Intervento n° 7 del PNRR, concernenti la realizzazione di un InfoPoint turistico. Costo globale dell’opera: € 73.322,63.





Ma v’è altro. In sintonia con lo spirito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il programma predisposto dall’architetto Anele prevede, altresì, il recupero degli spazi verdi adiacenti al castello; ovvero un miglioramento qualitativo dell’ambiente e delle emergenze naturalistiche che caratterizzano quel settore dell’abitato. L’azione specifica rientra nell’Intervento n° 6, identificato come "L’orto Incolto", anch’esso in uno stadio di attuazione inoltrato, il cui costo complessivo è pari a € 78.419,13.





«L’avvio dei lavori di riqualificazione del castello e delle aree attigue è di fondamentale importanza per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e per lo sviluppo socioeconomico della comunità» affermano il sindaco Mario Donadio e il suo vicario Pasquale Maradei. «Grazie ai fondi del PNRR stiamo dando vita a un processo ambizioso, che mira a rigenerare il cuore pulsante di Morano. I diversi interventi in corso renderanno il nostro centro storico più curato e attrattivo per i visitatori, contribuendo così a promuovere forme di turismo sostenibili e a creare nuove opportunità di crescita. Con queste azioni» proseguono i due amministratori, «miglioriamo contemporaneamente sia il nostro patrimonio architettonico e l’arredo pubblico, sia la qualità di vita dei residenti i quali potranno muoversi in un borgo più accogliente e curato. Siamo convinti che "Ri_AbitareMorano", una volta terminati tutti i tredici interventi che lo costituiscono, per un valore finanziario di € 1.600.000,00 e una ricaduta, aspetto fondamentale, in termini di benefici sociali, di gran lunga superiore, ci consentirà di guardare al futuro con maggior serenità e speranza».