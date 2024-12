Maxi furto a Taranto: derubato pensionato che nascondeva 250mila euro in cantina

TARANTO - Brutta sorpresa per un pensionato statale di 78 anni a Taranto, che ha scoperto di essere stato derubato di circa 250mila euro in contanti, nascosti con cura in diversi barattoli sotto il pavimento della sua cantina.

Il nascondiglio era coperto da un tavolo e alcune sedie, un sistema apparentemente sicuro di cui, secondo quanto riportato, nessuno in famiglia era a conoscenza. Tuttavia, qualcuno è riuscito a individuare il luogo esatto del "tesoro".

Il furto è stato scoperto dal pensionato la vigilia di Natale, quando, entrando in cantina, ha notato che le sedie non erano nella posizione abituale. Insospettito, ha controllato sotto il pavimento e ha trovato i barattoli svuotati.

L’uomo ha immediatamente presentato denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Non si esclude che il furto sia stato pianificato e che i ladri abbiano agito con informazioni precise sul nascondiglio.

L’episodio ha suscitato curiosità e sconcerto in città, sollevando riflessioni sulla sicurezza delle somme di denaro conservate in casa e sull'importanza di sistemi di protezione adeguati. Nel frattempo, il pensionato attende fiducioso sviluppi dalle indagini nella speranza di recuperare il denaro sottratto.