L'Inter domina all'Olimpico, Inzaghi: 'Orgoglioso di questi ragazzi, siamo un grande gruppo'

MILANO - L'Inter domina all'Olimpico e si prende i tre punti con sei gol e sei diversi marcatori: Calhanoglu, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram. Sei firme d'autore a decidere una partita straordinaria e a strappare gli applausi del pubblico: questa l'analisi di un orgoglioso Simone Inzaghi al termine della partita.

“Sono soddisfatto perché abbiamo battuto una squadra che viveva un momento ottimo: nei primi 20' non ci siamo disuniti e abbiamo mantenuto bene le distanze, poi abbiamo alzato il baricentro e il tasso tecnico delle giocate. Dopo i primi due gol e dopo la rete a inizio ripresa è diventato tutto più semplice: questi ragazzi mi offrono tutto ciò da tre anni e mezzo, sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Il campo dirà se siamo i più forti, noi volevamo fare una grande gara e l'abbiamo preparata bene: sapevamo le qualità della Lazio, i ragazzi hanno interpretato al meglio la sfida. Abbiamo una partita da recuperare, dopo le ultime due gare del 2024 andremo in Supercoppa e avremo un altro match da recuperare: sarà tutto complicato ma speriamo di giocare sempre in questo modo. Negli ultimi due mesi e mezzo abbiamo avuto grande continuità, ma per tante squadre vale lo stesso discorso, compresa la Lazio; basta guardare la classifica. Il gol preso contro il Parma mi aveva fatto arrabbiare perché non lo meritavamo, oggi bisogna fare un plauso a questi ragazzi che giocano praticamente senza sosta da un mese a questa parte e in difesa abbiamo tante difficoltà di rotazioni, ma tutti rendono al meglio. Bisseck oggi ha giocato bene, ma era ammonito e ho dovuto fare dei calcoli, Darmian è entrato da terzo giocando con grandissima intelligenza come suo solito, dopo che ha fatto il quinto tutto l'anno scorso. La cosa che mi rende più orgoglioso è l'impegno folle che mettono in campo i miei giocatori da tre anni e mezzo, me lo dimostrano sempre, non mollano mai e sono un grandissimo gruppo. Meritano tutti quanti di giocare, loro sanno che tanta gente non vedeva l'ora che inciampassimo di nuovo dopo il derby perso, ma i ragazzi ascoltano poco e lavorano tantissimo”

Grazie a Inter.it