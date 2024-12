Leonardo, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Sette Minuti'

Dopo l’emozionante esordio con la ballad "Spine" e la successiva immersione in sonorità deep dalle sfumature elettro-dark "Ballare In Silenzio", Leonardo torna con "Sette Minuti", il suo nuovo singolo che affronta un tema intimo e delicato: la teoria secondo cui, nei sette minuti antecedenti alla morte, nonostante il cuore abbia smesso di battere, il cervello continuerebbe la propria attività elettrica, ripercorrendo i momenti più salienti e significativi della nostra intera esistenza terrena. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link Dopo l’emozionante esordio con la ballad "Spine" e la successiva immersione in sonorità deep dalle sfumature elettro-dark "Ballare In Silenzio", Leonardo torna con "Sette Minuti", il suo nuovo singolo che affronta un tema intimo e delicato: la teoria secondo cui, nei sette minuti antecedenti alla morte, nonostante il cuore abbia smesso di battere, il cervello continuerebbe la propria attività elettrica, ripercorrendo i momenti più salienti e significativi della nostra intera esistenza terrena. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGa1ojfUwJxmKx2maT/0S-fqzbNcEJ3





Con sonorità pop attuali e coinvolgenti, impreziosite da un immancabile tocco di elettronica, "Sette Minuti" fonde perfettamente una riflessione malinconica con un ritmo incalzante, invitando l’ascoltatore a ballare anche sulle note di un argomento così sensibile. Leonardo racconta la sua visione di questo lasso di tempo così misterioso e affascinante, sottolineando quanto ogni istante della vita sia prezioso e quanto sia importante non lasciarsi sfuggire l’occasione di vivere intensamente. «La vita corre e non la puoi fermare» canta l’artista, con una consapevolezza che arriva dritta all’anima, ricordando a tutti che il tempo è tiranno, e ciò che conta davvero sono i momenti che assaporiamo fino in fondo e le persone con cui li condividiamo.





«Ho scritto questo brano come terapia personale per elaborare un lutto molto importante – spiega –. I "sette minuti" sono una metafora: ci raccontano che il tempo potrebbe essere poco, quindi dobbiamo smettere di rimandare e agire, senza rimpianti».





Una considerazione che, seppur nata da un momento molto doloroso, diventa un appello a non avere paura di esprimersi e a non sprecare le opportunità che la vita ci offre.





Il testo, raffinato e toccante, ci guida attraverso una serie di immagini: «Sospeso, tra l’addio e l’eterno, tra il paradiso e l'inferno, il tempo rallenta fino a sembrare fermo», recita uno dei passaggi più suggestivi e poetici, incarnando quel limbo tra la vita e la morte, tra il passato e il presente, tra ciò che poteva essere e ciò che è stato. Leonardo riesce a condurre con naturalezza una narrazione che ci porta a riflettere su cosa siamo stati e su quanto ogni ricordo, anche doloroso, abbia un valore inestimabile. «Sette minuti è tutto ciò che rimane, quanto è importante, quanto davvero vale» diventa il mantra di una canzone che ci esorta a cogliere l’attimo e a lasciarci andare senza rammarichi.





Un brano per chi vuole vivere fino all'ultimo respiro, un viaggio introspettivo che racconta la voglia di sperimentare e sperimentarsi appieno, ben oltre l’esistere come atto passivo, senza lasciarsi sopraffare dalle paure e dalle indecisioni. Leonardo riesce, con la sua musica, a trovare il giusto equilibrio tra l'intensità dei sentimenti e la voglia di muoversi, coinvolgendo l'ascoltatore in un mix di emozioni contrastanti ma complementari.





«Voglio che questo pezzo spinga chi lo ascolta a non perdersi nei pensieri negativi e nelle paranoie che spesso ci frenano – conclude –. La vita è troppo breve per non viverla fino in fondo».





Il 2023 ha segnato il debutto di Leonardo con "Spine", una ballad pop che ha subito colpito per la sua indole emotiva, seguita, a maggio 2024, dal più ritmato "Ballare in Silenzio", che porta alla luce il malessere interiore attraverso sonorità elettro-pop. Ora, con "Sette Minuti", l’artista riconferma la sua versatilità e la sua capacità di intrecciare testi intensi e personali a sonorità moderne e orecchiabili.





Nato nel 1999 a Varese, Leonardo ha iniziato il suo percorso musicale all'età di 14 anni, per poi spostarsi a Milano, dove ha studiato pianoforte e perfezionato le sue tecniche compositive. Influenzato da generi diversi, dal cantautorato italiano al pop internazionale, il suo stile si caratterizza per la fusione di questi mondi, creando un sound unico e riconoscibile.





Con "Sette Minuti", accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Greta Frigerio, il cantautore lombardo si afferma ancora una volta come una delle voci più interessanti del panorama musicale contemporaneo, riconfermandosi un artista capace di sorprendere con la sua abilità di raccontare la vita e le emozioni in maniera semplice, ma al tempo stesso profonda e mai banale. Con questo singolo, Leonardo ci invita a non lasciare che il tempo scivoli via inutilmente, ma a vivere ogni istante come se fosse l'ultimo.





Per quel che riguarda Leonardo, è un cantautore italiano nato a Varese nel 1999, capace di spaziare tra sonorità pop ed elettroniche, con testi che dipingono emozioni sincere e cristalline. Fin da giovanissimo, dimostra una grande passione per la musica, iniziando il suo percorso a soli 14 anni nella sua città natale e perfezionandosi a Milano all'età di 20 anni, dove studia pianoforte e affina le sue tecniche compositive. La sua musica è influenzata da una varietà di generi, che vanno dal cantautorato italiano al pop internazionale, creando un sound unico e riconoscibile. Il suo esordio ufficiale avviene nel 2023 con il singolo "Spine", una pop-ballad che racconta il suo primo amore, colpendo istantaneamente per la sua indole emotiva e delicata. A Maggio 2024, l’artista pubblica "Ballare in Silenzio", un brano dalle sfumature elettro-pop che esprime il malessere interiore attraverso ritmi coinvolgenti e atmosfere più scure. Nell’autunno dello stesso anno, Leonardo tona a sorprendere con "Sette Minuti", una traccia intensa che racconta l’omonima teoria secondo cui, negli ultimi sette minuti di vita di un essere umano, quando il cuore ha smesso di battere, il cervello continuerebbe la propria attività elettrica per sette minuti, ripercorrendo i momenti più significativi salienti dell’esistenza terrena. Con la sua voce calda e testi capaci di toccare corde moto intime e personali, Leonardo riesce a fondere ritmo e riflessione, creando un equilibrio perfetto tra la malinconia e la voglia di vivere appieno ogni attimo. Ogni nuova release, conferma la capacità del cantautore lombardo di raccontare la vita e le emozioni in modo semplice ma mai superficiale e banale, consentendogli di imporsi come una delle voci più interessanti della scena musicale contemporanea.