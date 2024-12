Incidente stradale nel Foggiano: un morto e un ferito sulla provinciale tra San Severo e Torremaggiore

SAN SEVERO - Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la provinciale 30, che collega San Severo a Torremaggiore, in provincia di Foggia. L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha coinvolto un’automobile Audi e un’ambulanza in servizio.

La dinamica dell'incidente

L’ambulanza stava trasportando in ospedale, a San Severo, una donna ferita in casa dall’esplosione di un petardo, quando è entrata in collisione con l’Audi. L’impatto è stato violento e ha provocato la morte del passeggero dell’auto, un cittadino bulgaro.

Il conducente della vettura, anch’egli bulgaro, è rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve.

Le condizioni dei soccorritori

A bordo dell’ambulanza si trovavano quattro operatori sanitari, tra cui due infermieri e due operatori sanitari, che hanno riportato un forte spavento ma non risultano feriti. La donna trasportata, già ferita dall’incidente domestico, è stata comunque affidata alle cure mediche.

Le indagini in corso

Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.