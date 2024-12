Edoardo Baroni, uscito il nuovo album dal titolo 'By Heart'

Dopo aver incantato pubblico e critica con i suoi primi due album "Dawn" e "Songs", il chitarrista jazz Edoardo Baroni torna a raccontare la musica fondendo accordi e sentimenti in "By Heart" (Clockbeats), il suo terzo progetto full length. Dieci tracce che celebrano l’essenza della chitarra jazz classica e semiacustica, tra composizioni originali e omaggi a giganti del passato, confezionando un disco che unisce virtuosismo, emozione e una straordinaria sensibilità artistica. L'album si può ascoltare su Spotify al seguente link Dopo aver incantato pubblico e critica con i suoi primi due album "Dawn" e "Songs", il chitarrista jazz Edoardo Baroni torna a raccontare la musica fondendo accordi e sentimenti in "By Heart" (Clockbeats), il suo terzo progetto full length. Dieci tracce che celebrano l’essenza della chitarra jazz classica e semiacustica, tra composizioni originali e omaggi a giganti del passato, confezionando un disco che unisce virtuosismo, emozione e una straordinaria sensibilità artistica. L'album si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGa1ojfUwJxmKx2maT/t3OTYAhCNbvh





Con questo nuovo lavoro, prodotto dall’immancabile tocco di Dario Mollo, il chitarrista bresciano – già apprezzato per la sua versatilità e la capacità di reinventare capolavori della tradizione musicale – culla l’ascoltatore, guidandolo in un percorso intimo, dove tecnica e sentimento si incontrano. Edoardo Baroni intreccia melodie intrise di eleganza, costruendo come un vero architetto del suono un ponte tra passato e presente, e donando nuova vita ad ogni singola nota suonata.





Un viaggio di dieci tappe tra originalità e tributi senza tempo, per una tracklist che si distingue per varietà e ricercatezza. "By Heart" si apre con "Let off steam", un’esplosione di energia che richiama le atmosfere della musica manouche – accompagnata dal videoclip ufficiale diretto da Alberto Baroni e presentato in anteprima nazionale su Sky TG24 -, per poi immergersi nelle trame di uno degli standard jazz più amati, "All the things you are", reinterpretato con uno stile personale e raffinato. Con "Monsieur G.C.", Edoardo rende omaggio al M° Gerardo Chimini, suo insegnante di pianoforte complementare, condividendo il suo amore per la musica di Claude Debussy e Maurice Ravel. L’influenza dei grandi compositori francesi traspare con grazia e si avverte come un caldo abbraccio che riscalda e protegge il cuore, creando un connubio magistrale tra jazz e impressionismo musicale.





Tra le tracce più emblematiche dell’opera troviamo "Echoes of Spain", una rivisitazione di Django Reinhardt, chitarrista simbolo per Baroni e argomento della sua tesi di laurea in conservatorio. L’album ospita anche una dedica speciale: "Silvia", un gesto d’amore e intimità rivolto alla sua compagna, in cui la chitarra si fa voce delle emozioni più sincere.





Ulteriore gemma del disco è "While We're Young", capolavoro di Wes Montgomery che Edoardo interpreta con una chitarra semiacustica, accompagnata dall’inconfondibile amplificatore Fender Blues Deluxe. Questa traccia è una sofisticata celebrazione di uno degli artisti più iconici della storia del jazz, che arricchisce l’album con un tocco di classicità e calore.





La title track "By Heart" rappresenta l’anima dell’intero progetto, un brano originale che racchiude gli elementi ricorrenti delle improvvisazioni dell’artista, ora fissati in una forma canonica. Il finale è un omaggio a Johann Sebastian Bach, con due versioni differenti del preludio “BWV 999” e una commovente interpretazione della “Partita BWV 1004”.





Per Edoardo, la musica è un atto d’amore, come lui stesso spiega: «Con "By Heart" ho voluto condensare tutto ciò che mi rappresenta. È un album che nasce dal cuore, un lavoro in cui ho cercato di unire tecnica e emozione, omaggiando i grandi compositori che mi hanno ispirato e cercando di esprimere la mia visione musicale attraverso brani che sento miei, anche quando interpretati».





La copertina, un’opera d’arte per un disco d’arte, è un regalo speciale dell’artista serbo Ivan Bjorn, conosciuto da Edoardo in occasione di un concerto in una galleria d’arte a Bergamo. Da quell’incontro è nata una profonda amicizia, culminata in questo gesto di generosità, che racchiude perfettamente l’anima del progetto.





Con una carriera che l’ha portato a scalare le classifiche di Amazon Music con i precedenti album e ad insegnare in prestigiosi conservatori italiani, Edoardo Baroni si conferma una figura centrale nella scena della chitarra jazz contemporanea.





A conferma della portata internazionale del suo talento, Edoardo Baroni sarà protagonista di sei date in Giappone a fine luglio 2025, tra cui un’esibizione speciale il 24 luglio all’Expo di Osaka. Un’occasione unica per portare la magia di "By Heart" nel Paese del Sol Levante, dove il chitarrista bresciano è pronto ad affascinare il pubblico, confermando l’universalità del suo linguaggio musicale e la capacità di connettere culture attraverso le corde della sua chitarra. Il tour toccherà alcune delle città più affascinanti del Giappone, regalando agli appassionati un’esperienza indimenticabile.





"By Heart" è un itinerario emozionale e artistico, un racconto intessuto di virtuosismo e passione che riflette l’essenza di un artista capace di parlare e di toccare le corde del cuore attraverso quelle della sua chitarra.





Per quel che riguarda Edoardo Baroni, nasce a Brescia, studia chitarra jazz con Luciano Poli, approfondendo poi il suo linguaggio jazz con Sandro Gibellini e Roberto Soggetti. Unico ammesso al Conservatorio Marenzio di Brescia tra nove candidati a soli 18 anni, si diploma in chitarra jazz nel 2014 e nel 2017, sotto l’egida di Peo Alfonsi, ottiene brillantemente il diploma accademico di livello II in chitarra jazz. L’anno successivo, nel 2018, viene nominato insegnante di chitarra al Conservatorio Pucciniano di Gallarate (VA) e nel 2020, arricchisce ulteriormente il suo corso di studi laureandosi in Didattica della musica presso la Chick Corea Academy. Mentre prosegue la sua attività di insegnante di scuola secondaria in Educazione Musicale, continua anche la sua intensa e documentata attività concertistica come solista e turnista. È turnista per il cantante Daniel Adomako, vincitore di Italia's Got Talent 2013 e tra i suoi progetti spicca il Capoferri Baroni Duo, che con il primo album "Jazz Album & More", le cui musiche vantano la firma del celebre compositore Paolo Ugoletti, raggiunge la prima posizione nella sezione vendite di Amazon Music Jazz. Lavora nel Quintetto Esposto, una pop band bresciana, ed il 15 aprile 2022 pubblica per Clockbeats il suo primo album solista "Dawn", un concentrato di versatilità, sensibilità ed eleganza compositiva prodotto da Dario Mollo (già con Hughes, Graham Bonnett, Don Airey), che raggiunge in pochissimo tempo la prima posizione della Amazon Music chart italiana. 12 mesi dopo, il 7 aprile 2023, Edoardo rilascia il suo secondo progetto full length, "Songs", sempre prodotto da Dario Mollo e pubblicato da Clockbeats. Il disco, che debutta direttamente al primo posto della classifica di vendite di Amazon Music, è la fusione impeccabile tra l’eredità del jazz e la cultura pop, il punto di intersezione tra creatività e virtuosismo che in un viaggio sensoriale di 10 tappe, tra rivisitazioni di grandi classici italiani ed internazionali ed inediti, coniuga passato, presente e futuro in un abbraccio armonioso, capace di mettere in luce il talento e l'anima in continua evoluzione di un artista destinato a lasciare un segno indelebile nella scena musicale contemporanea. Il 2024 segna un nuovo capitolo nella carriera di Edoardo Baroni, con l’uscita del suo terzo album, "By Heart", un progetto che celebra la chitarra jazz attraverso 10 tracce di rara raffinatezza, tra composizioni originali e omaggi a giganti del passato come Johann Sebastian Bach e Django Reinhardt. Prodotto ancora una volta da Dario Mollo e pubblicato da Clockbeats, "By Heart" si distingue per il suo mix unico di virtuosismo e sensibilità, conquistando pubblico e critica per la sua capacità di intrecciare tecnica ed emozione. A consolidare ulteriormente il successo del disco, Edoardo intraprende un tour in Giappone, portando la sua musica su alcuni dei palchi più prestigiosi del Paese del Sol Levante, confermandosi come uno dei chitarristi jazz italiani più apprezzati a livello internazionale. Attualmente, Edoardo è docente di Propedeutica Musicale al Conservatorio Monteverdi di Cremona e di Chitarra per il reparto di Musicoterapia al Conservatorio Maderna di Cesena.