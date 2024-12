Debutta in Italia il primo preschool musical di Studio Bozzetto e Lorenzo Branchetti, da oggi online 'Maestro Lorenzo'

Debutta oggi in Italia un format unico, frutto della collaborazione tra la pluripremiata casa di produzione Studio Bozzetto e il performer e noto conduttore televisivo Lorenzo Branchetti: nasce "Maestro Lorenzo. Il musical a misura di bambino!", il primo preschool musical italiano, interamente dedicato ai più piccoli e le loro famiglie, che intreccia musica, ballo e recitazione in un genere di spettacolo innovativo, pensato per intrattenere bambini e bambine e allo stesso tempo trasmettere loro messaggi educativi ed emozionanti. Debutta oggi in Italia un format unico, frutto della collaborazione tra la pluripremiata casa di produzione Studio Bozzetto e il performer e noto conduttore televisivo Lorenzo Branchetti: nasce "Maestro Lorenzo. Il musical a misura di bambino!", il primo preschool musical italiano, interamente dedicato ai più piccoli e le loro famiglie, che intreccia musica, ballo e recitazione in un genere di spettacolo innovativo, pensato per intrattenere bambini e bambine e allo stesso tempo trasmettere loro messaggi educativi ed emozionanti.





Ecco così si va alla scoperta del mondo attraverso divertenti coreografie sulle note di canzoni famose, riscritte e reinterpretate in un mix di canto, recitazione e ballo per raccontare aneddoti e curiosità su ciò che ci circonda in modo originale, coinvolgente e, soprattutto, efficace.





Maestro Lorenzo sfrutta infatti tutte le potenzialità del musical: le melodie aiutano a ricordare meglio i concetti, supportando la memoria, il canto e il ballo creano un’esperienza positiva legata all’apprendimento, mentre la musica aiuta a trasformare il pensiero astratto in concretezza. L’apprendimento incontra così l’intrattenimento nei nuovi contenuti di qualità, tutti curati da Studio Bozzetto e distribuiti da Sony Music Italia (produttori insieme a Sony del mondo di Carolina&Topo Tip con Carolina Benvenga), da oggi disponibili sul nuovo canale YouTube "Maestro Lorenzo Official", nonché sui profili dedicati su Apple Music, Amazon Music e Spotify.





Ad inaugurare questo nuovo format sono due classici del Natale, che Lorenzo Branchetti ha presentato ieri nel corso di una speciale anteprima a Milano: i brani Jingle Bells e Merry Christmas. In questo primo lancio natalizio, Maestro Lorenzo accompagna i bambini attraverso strofe che svelano aneddoti legati al Natale e al periodo festivo, ma anche concetti affascinanti come "come è fatto un fiocco di neve?", stimolando curiosità in modo semplice e coinvolgente. Questa è la forza del musical: linguaggio universale capace di stimolare la memoria, creare connessioni emotive e promuovere la creatività





Maestro Lorenzo si popolerà di nuovi contenuti sulle note di alcuni dei più grandi successi musicali che accompagneranno i piccoli spettatori alla scoperta dei mondi più diversi: dall’affascinante vita degli squali, alle curiosità sugli animali della fattoria, dai segreti dei veicoli a motore a un viaggio nella capitale inglese…ogni videoclip sarà come una gita: vedrà Maestro Lorenzo ballare e cantare insieme alla sua classe di bambini e bambine, e avrà un’ambientazione diversa per creare un’esperienza educativa a 360°, esplorando anche nuovi spazi all’aperto per rendere l’apprendimento un’esperienza naturale e divertente, ovunque porti la musica!





«Maestro Lorenzo è un unicum in Italia e il nuovo canale YouTube Maestro Lorenzo Official è un vero e proprio mondo dedicato ai bambini. Un mondo fatto di canzoni, coreografie, tanti racconti, grazie al quale i più piccoli e le loro famiglie si potranno avvicinare al mondo del musical in modo divertente, imparando tante curiosità. Sono molto legato a questo progetto perché unisce le mie due anime: quella di attore teatrale e quella di conduttore televisivo, dando vita ad un nuovo personaggio, Maestro Lorenzo, che, sono certo, i bambini adoreranno! Per questo sono entusiasta di dare il via a questa nuova avventura e sono onorato di poterlo fare di nuovo al fianco di Studio Bozzetto, con cui si è creata una meravigliosa sinergia» spiega Lorenzo Branchetti, oggi noto volto della tv, amatissimo dai bambini, già da quel 2004 che lo vedeva protagonista del programma di Rai 3 "Melevisione", in cui ha interpretato il personaggio del folletto Milo Cotogno per oltre 1000 puntate. Ma non solo Melevisione: nella sua carriera televisiva, Branchetti ha sperimentato con La prova del cuoco su Rai 1 al fianco di Antonella Clerici, dal 2018 conduce con Carolina Benvenga il programma La posta di YoYo su Rai YoYo, ed è inviato ufficiale della maratona di Telethon, che lo vedrà in onda anche il prossimo 21 dicembre sulle reti Rai. E non solo TV, anzi: Lorenzo Branchetti nasce come attore teatrale e sul palco sale praticamente ogni anno, sotto la regia di grandi nomi come Franco Miseria, Donatella Pandimiglio, Shawna Farrell, Franco Mescolini, Guido Ruffa, Claudio Insegno, Riccardo Diana, Gigi Palla…Senza dimenticare i ruoli nel cinema tra film, corti, serie e fiction.





E Lorenzo Branchetti è ora Maestro Lorenzo, il maestro che tutti vorrebbero perché racconta storie, aneddoti e curiosità alla scoperta del mondo che ci circonda, sul primo canale YouTube che avvicina i bambini e le famiglie al magico mondo del musical.