Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato: il 2024, un anno di successi e promozione internazionale

Photo credits: fonte AB Comunicazione

"Questa prima edizione del Barbera D’Asti Wine Festival ha rappresentato un’opportunità imperdibile per esaltare e dare la giusta importanza alla Barbera, emblema della nostra identità territoriale – ha dichiarato Vitaliano Maccario, presidente del Consorzio – Sicuramente il prossimo anno riproporremmo questo evento che mira a rendere sempre più celebre questo vitigno e a diventare un punto di riferimento per esperti e wine lovers desiderosi di degustare le migliori Barbere".





Il 2024 ha visto il Consorzio protagonista non solo a livello nazionale, ma in alcuni dei mercati più importanti del mondo, attraverso la partecipazione a eventi di assoluto livello, tra cui il Barbera Fish Festival a Oslo, che, nel mese di marzo ha celebrato il decennale di un connubio storico tra Barbera e baccalà con walk-around tasting e due masterclass. Nello stesso periodo Olanda e Belgio hanno ospitato, con grande successo, Monferrato Identity, durante il quale centinaia di operatori e appassionati hanno potuto scoprire le eccellenze del territorio. Non solo Europa ma anche Stati Uniti e Canada hanno visto la Barbera e i vini del Monferrato protagonisti di un ricco calendario di degustazioni mirate che hanno attratto buyer, ristoratori e wine lovers, consolidando la presenza sui mercati americani.





"La risposta dei mercati internazionali è stata eccezionale – ha aggiunto Vitaliano Maccario – Abbiamo dimostrato che i nostri vini sono ambasciatori perfetti del Monferrato, grazie alla loro qualità e alla loro storia unica".





Molteplici anche le attività alla scoperta del territorio rivolte alla stampa italiana ed estera, tra cui spiccano: Falstaff, Jeff Porter e Stevie Kim. Firme e magazine illustri che hanno potuto vivere e scoprire il territorio del Monferrato e i suoi vini.





Grande attenzione anche alle fiere in Italia, Salone del Vino di Torino, il Vinitaly di Verona e il Vinoforum di Roma, che hanno visto una forte affluenza presso lo stand del Consorzio, confermando l’interesse sempre crescente di operatori e pubblico verso i vini del Monferrato.





Non solo grandi eventi ma la promozione della Barbera e del territorio sono passati durante l’anno attraverso momenti glamour dedicati a wine lovers come la Milano Wine Week e Golosaria.





"Il 2024 ha rappresentato una tappa fondamentale per la Barbera d’Asti e i vini del Monferrato, consolidando il ruolo del Consorzio – ha concluso Vitaliano Maccario – I risultati raggiunti hanno aperto nuove opportunità sui mercati internazionali e rafforzato il dialogo con il pubblico, ponendo le basi per un futuro ancora più promettente".