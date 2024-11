Violenza sulle donne, Revman il Poliziotto Rapper scende in campo con 'Questo non è amore'



MILANO - In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Revman il Poliziotto Rapper rilancia uno dei suoi brani più significativi, "Questo non è amore" con un videoclip inedito. Un progetto che unisce musica e impegno sociale per sensibilizzare culturalmente su un tema cruciale come la violenza di genere. - In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Revman il Poliziotto Rapper rilancia uno dei suoi brani più significativi, "Questo non è amore" con un videoclip inedito. Un progetto che unisce musica e impegno sociale per sensibilizzare culturalmente su un tema cruciale come la violenza di genere.





Un messaggio sempre attuale





Riproporre questo brano con un nuovo videoclip rappresenta un richiamo al fatto che la violenza contro le donne va combattuta ogni giorno, sia con azioni concrete sia con un cambiamento culturale. Il titolo del brano riprende l’omonima campagna dell’Anticrimine della Polizia di Stato, che ogni anno, il 25 novembre, scende in piazza con iniziative di sensibilizzazione e distribuzione di materiale informativo per incoraggiare le donne vittime di violenza a chiedere aiuto.





Un videoclip in divisa per un messaggio di vicinanza





Nel videoclip inedito Revman canta in divisa della Polizia di Stato, simbolo di responsabilità e supporto. Questa scelta rafforza il messaggio di vicinanza delle forze dell’ordine verso le vittime, sottolineando l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrastare la violenza di genere.





Revman, tra musica e dovere





Come poliziotto e rapper, Revman si è chiesto:

"Raccogliere denunce e intervenire nelle emergenze è fondamentale, ma possiamo fare di più?"

La risposta è sì. Oltre a garantire la sicurezza, possiamo agire sul piano culturale, sensibilizzando le persone e aiutandole a riconoscere i segnali di violenza prima che sia troppo tardi. Per Revman, la chiave è stata la musica. Con "Questo non è amore" , ha scelto di unire il suo ruolo istituzionale alla forza comunicativa del rap, parlando direttamente alle nuove generazioni e a chi si sente solo e senza voce. Attraverso il suo messaggio di rispetto, consapevolezza e libertà, dimostra come le forze dell'ordine possono essere non solo un punto di riferimento per la sicurezza, ma anche promotori di un cambiamento culturale.





I campanelli d’allarme della violenza





Attraverso rime incisive, il brano evidenzia comportamenti che spesso preannunciano abusi:

"Se ti segue, ti controlla, ti offende, ti zittisce, questo non è amore"

"Se ti spinge, ti schiaffeggia, umilia, isola, questo non è amore"

"Se minaccia la tua libertà economica, questo non è amore"

"Se ti chiede l’ultimo appuntamento, questo non è amore"

L’ultimo verso è particolarmente significativo: spesso l’"ultimo appuntamento" accettato dalla donna per chiudere pacificamente una relazione tossica si trasforma in un momento di violenza irreparabile.





Un videoclip pensato per i social





Il videoclip, accompagnato da sottotitoli, è ideale per catturare l’attenzione sui social grazie a colori vivaci e frasi cariche di empatia. Questo approccio mira a sensibilizzare le nuove generazioni attraverso un linguaggio moderno e diretto, avvicinandole a temi come il rispetto reciproco e il rifiuto della violenza.





Un nuovo linguaggio per la legalità





Revman utilizza il rap, spesso criticato per oggettificare le donne, come strumento per promuovere il rispetto e la sensibilizzazione. Da anni, il poliziotto rapper partecipa a eventi e iniziative promosse da associazioni, enti e dalla stessa Polizia di Stato, dimostrando un impegno costante su questo fronte.

Altre istituzioni, come l’Arma dei Carabinieri, hanno seguito l’esempio di Revman, utilizzando sui loro canali social famose canzoni rap per comunicare con le nuove generazioni.

Questo dimostra che il poliziotto rapper ha aperto una strada innovativa per diffondere messaggi positivi.

"Questo non è amore" è un invito alla riflessione e all’azione, dimostrando che la musica può essere un ponte per abbattere barriere e creare consapevolezza.

Non abbiate paura di chiedere aiuto. Riconoscere i segnali è il primo passo per salvarsi. Insieme, possiamo fermare la violenza", l’appello di Revman in occasione dell’uscita del nuovo video.

Il videoclip sarà disponibile dal 25 novembre sulle piattaforme ufficiali e sui principali social media.