'Una nave di libri da Napoli a Palermo', programma e autori del viaggio letterario e gastronomico dal 13 al 17 novembre

Collegare le emozioni del viaggio alle suggestioni che suscitano i libri: questo è da sempre l'obiettivo del mensile "Leggere:tutti" che negli anni ha promosso eventi come "Una nave di libri per Barcellona" (la cui XIII edizione si terrà nel 2025 dal 5 al 10 aprile). Intanto, dal 13 al 17 novembre con partenza da Napoli, è in programma la Nave di Libri per Palermo con una serie di iniziative, incontri e visite in grado di stupire i partecipanti.





Una volta imbarcati, primi incontri con gli scrittori Lorenzo Marone e Antonella Cilento e la cantautrice Patrizia Cirulli nelle ampie sale della Cruise Bonaria di Grimaldi Lines. Dopo una notte "cullati" dalle onde si arriverà a Palermo per una visita guidata alla Cappella Palatina e a Monreale; nel pomeriggio trasferimento a Villa Niscemi, una delle residenze nobiliari più affascinanti di Palermo, immersa nel verde del Parco della Favorita, sede di rappresentanza del sindaco di Palermo. Sarà possibile visitare gli splendidi interni, ammirare gli affreschi, gli stucchi e gli arredi originali e passeggiare nel romantico giardino. Ma Villa Niscemi riserverà anche un'altra sorpresa con la presentazione e degustazione dei dolci "aristocratici" e conventuali di Palermo con i maestri pasticcieri Salvatore Cappello e Salvatore Garofalo. L’ingrediente principe della pasticceria siciliana, la frutta secca, sarà al centro della presentazione di Mario Liberto, grande esperto della gastronomia dell’Isola, del libro "Frutta secca - Mercato, valorizzazione, storia e salute" che sarà accompagnata da letture di Patrizia Genova. L’incontro sarà seguito anche da Radio1 Plot Machine che dedicherà un’intera puntata della trasmissione Rai alla Nave di libri.





L’intensa giornata si concluderà in hotel con l’incontro con lo scrittore e musicista Maurizio Piscopo che, accompagnato dalla fisarmonica, presenterà il libro “Ci hanno nascosto Danilo Dolci”, dedicato al poeta e attivista della non violenza che ha dato molto con le sue battaglie civili alla Sicilia. Parteciperanno anche la cantante folk Patrizia Genova e l’attore Tommaso Gioietta.





Nella seconda giornata di permanenza in Sicilia, trasferimento a Bagheria, rinomata per essere la "città delle ville, della cultura e del gusto". Tra le più famose ricordiamo Villa Palagonia, nota per le sue sculture grottesche, e Villa Cattolica, oggi sede del Museo Guttuso. Bagheria è anche la città natale del regista Giuseppe Tornatore, di Renato Guttuso, del fotografo internazionale Ferdinando Scianna. Dopo aver visitato Villa Cattolica, accolti dal sindaco Filippo Tripoli e dagli assessori Maurizio Gurrado e Francesco Vella, e visita al Museo Guttuso, appuntamento a Villa Palagonìa, comunemente conosciuta come la "Villa dei Mostri". In questa villa nuove sorprese dedicate alla "cultura del cibo e il cibo nella cultura" con il libro "Mizzica - Dizionario gastronomico siciliano" di Francesco Lauricella e la degustazione a cura dell’Associazione Piana d’oro e della Condotta Slow Food di Bagheria, con i rispettivi presidenti, il direttore del giornale All Food Sicily Michele Balistreri e Valerio Barone. Interverranno i panificatori Carlo Conti (2 pani Gambero Rosso) e Massimo Scaduto dell’Antica Forneria, vincitore di due edizioni dello Sfincione Fest. Ospiti d’onore lo chef stellato Nino Ferreri e il presidente del Gal Metropoliest Antonio Fricano. A seguire, degustazione di pietanze della gastronomia bagherese.





Lasciata Bagheria, trasferimento a Casteldaccia per una visita alle Cantine Duca di Salaparuta, tra le più importanti a livello nazionale. Alla presentazione del libro di Dario Stefàno, autore di "Enoturismo 4.0", seguirà una degustazione guidata di tre vini rappresentativi della produzione della casa vinicola che quest’anno celebra i 200 anni dalla fondazione: Kados, Passo delle Mule e Ala.





Tornati a Palermo, dopo la cena in hotel, incontro con Roberto Disma, siciliano doc che ha appena pubblicato il romanzo "Venus Malus", che presenterà con facevano i "cuntastorie" siciliani accompagnato con la chitarra.





Il giorno seguente, visite nella Palermo arabo-normanna e, dopo l’imbarco, sulla nave ancora incontro con i libri con la giornalista e scrittrice Emilia Costantini, l’attrice e scrittrice Sara Guardascione, l’attore, regista, autore teatrale e cinematografico Pino Ammendola.





Arrivati a Napoli, dopo un tour della città, una visita al Museo di Capodimonte concluderà "in bellezza" il programma della Nave di libri.





Si ringraziano le Cantine Duca di Salaparuta, il Gal Metropoliest, Mario Liberto, grande esperto della gastronomia dell’Isola, per la realizzazione delle attività tra Palermo e Bagheria.





www.leggeretutti.eu Per partecipare e per informazioni: tel. 0644254205, e-mail info@leggeretutti.it





INFORMAZIONI:

In viaggio con la Nave di Libri per Palermo con scrittori, tra arte, cultura e gastronomia (13-17 novembre 2024 con partenza da Napoli)

Un evento promosso da Agra Editrice con "Leggere:tutti" e Grimaldi Lines