Trump vince le presidenziali, Meloni chiama Musk

Washington, 6 novembre 2024 – Donald Trump trionfa alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, conquistando una schiacciante vittoria con oltre 300 grandi elettori e il 51% del voto popolare. Il tycoon, tornato alla Casa Bianca dopo una campagna elettorale che ha acceso il dibattito nazionale, ha promesso di guidare il paese verso "una nuova età dell'oro" e ha ribadito la sua intenzione di fermare le guerre in corso, un tema che è stato al centro della sua proposta politica durante il periodo elettorale.

In un discorso a caldo, Trump ha dichiarato che la sua vittoria segna un nuovo inizio per gli Stati Uniti, promettendo politiche economiche più favorevoli alle imprese e misure drastiche per ridurre l'interventismo militare all'estero. "È ora di mettere l'America prima di tutto. La nostra nazione merita pace, prosperità e sicurezza", ha sottolineato, ribadendo il suo impegno a ridurre i conflitti globali che hanno caratterizzato le amministrazioni precedenti.

Intanto, il procuratore speciale Jack Smith, che da mesi sta conducendo i processi contro Trump, ha fatto sapere che le indagini stanno giungendo a una conclusione. Sebbene la situazione legale dell'ex presidente rimanga complessa, sembra che i procedimenti stiano per arrivare a una fase finale, sebbene con riserve e incertezze legali ancora in gioco.

Uno degli alleati chiave di Trump per questa vittoria è stato Elon Musk, il fondatore di Tesla, che ha avuto un ruolo fondamentale nel rafforzare l'immagine di Trump tra i suoi sostenitori e nel mobilitare il voto. Musk, che ha pubblicamente sostenuto la campagna di Trump, avrà un ruolo cruciale nel nuovo governo, con la promessa di portare innovazione tecnologica e imprenditoriale alla politica americana. In particolare, Musk si è impegnato a lavorare anche per le prossime elezioni, con l'intenzione di garantire che Trump resti la figura centrale della politica americana nei prossimi anni.

Nel frattempo, un colloquio telefonico tra la premier italiana Giorgia Meloni e Elon Musk ha consolidato la visione di una collaborazione internazionale tra Italia e Stati Uniti. "Sono convinta che il suo impegno e la sua visione potranno rappresentare un'importante risorsa per gli Stati Uniti e per l'Italia, in uno spirito di collaborazione volto ad affrontare le sfide future", ha affermato Meloni, sottolineando l'importanza di un rapporto stretto con la nuova amministrazione Trump e con Musk, figura di spicco nell'innovazione tecnologica globale.