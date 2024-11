Quarta vittima nel tragico incidente sulla strada Potenza-Melfi: muore Samuele Bruno

POTENZA - Il 13 ottobre scorso, un tragico incidente stradale sulla strada Potenza-Melfi ha causato la morte di tre giovanissimi tifosi del Foggia: Michele Biccari (17 anni), Gaetano Gentile (21 anni) e Samuel Del Grande (13 anni), tutti di ritorno da una trasferta per assistere a una partita del campionato di Lega Pro. Dopo un mese di agonia, purtroppo, arriva la notizia che c’è da registrare una quarta vittima.

Samuele Bruno, 15 anni, è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate nell'incidente. Le sue condizioni erano critiche sin dall’inizio, e nonostante gli sforzi dei medici, il giovane non ce l’ha fatta. Il suo decesso arriva pochi giorni dopo il trigesimo della morte degli altri tre ragazzi, una tragedia che ha scosso profondamente la comunità e il mondo del tifo.

Ancora ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Potenza, resta grave l’altro tifoso coinvolto nello schianto, il cui nome non è stato reso noto, ma che continua a lottare per la vita. Il tragico incidente lascia un dolore immenso nelle famiglie delle vittime e nella comunità del Foggia Calcio, che ha vissuto la perdita di questi giovani tifosi in modo particolarmente toccante.

Le forze dell’ordine continuano a indagare sull’incidente per chiarire le cause esatte di quanto accaduto.