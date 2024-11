NAU! e PizzAut insieme all’insegna dell’inclusività

MONZA - NAU! da il benvenuto nel suo team a Simone che lavorerà presso PizzAut Monza. L’assunzione di Simone segna un ulteriore passo in avanti nella collaborazione tra NAU! e PizzAut e ha un valore straordinario. - NAU! da il benvenuto nel suo team a Simone che lavorerà presso PizzAut Monza. L’assunzione di Simone segna un ulteriore passo in avanti nella collaborazione tra NAU! e PizzAut e ha un valore straordinario.





"Sapete cosa vuol dire quando un ragazzo toglie il grembiule nero per mettere il grembiule rosso? È una cosa straordinaria" spiega il fondatore di PizzAut Nico Acampora "Vuol dire che termina il suo tirocinio formativo perché viene assunto...ed il suo grembiule cambia colore, diventa rosso. Oggi Simone interrompe anticipatamente il suo tirocinio con PizzAut perché viene assunto da NAU!, una cosa che cambia la vita di chiunque...e ancora di più di un ragazzo autistico".





In accordo con il ragazzo ed i suoi genitori, Simone è in distacco presso PizzAut affiché possa completare la sua formazione sulle competenze di base: lavoro in team, problem solving, potenziamento della stabilità emotiva e competenze sociali e relazionali.





"Abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per le Persone. Siamo nati per realizzare occhiali belli, colorati, fatti bene per tutti, attraverso un modello di business fondato sulla sostenibilità Economica, Sociale e Ambientale di lungo periodo.E la collbaroazione con PizzAut è uno dei progetti di inclusione che sosteniamo con la stessa passione con la quale facciamo occhiali. Perché che senso ha vederci bene se ciò che ci circonda non sta fiorendo?" dichiara Monica Salvestrin Brogi, di NAU!