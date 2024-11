Morano Calabro, unanimità in Consiglio Comunale su tutti i punti in agenda



MORANO CALABRO (CS) - Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità tutti i punti inseriti dal presidente Francesca Rosito all’ordine del giorno della sessione straordinaria tenutasi ieri nella sala delle adunanze presso il Chiostro San Bernardino. - Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità tutti i punti inseriti dal presidente Francesca Rosito all’ordine del giorno della sessione straordinaria tenutasi ieri nella sala delle adunanze presso il Chiostro San Bernardino.





Una circostanza più unica che rara. Forse mai verificatasi in precedenza. Il gruppo di maggioranza (Insieme per Morano) e quello di minoranza (Morano Protagonista e Partito Democratico) hanno infatti lavorato in sinergia, esaminando fattivamente e poi votando in accordo su ogni questione, pur con ovvie e differente sfumature sulle singole materie.





Nella fattispecie l’assise ha licenziato, previa dettagliata relazione del sindaco Mario Donadio: 1) una variazione al Bilancio di previsione, esercizio 2024/2026, e, 2) la revisione delle partecipazioni societarie.





Sono stati approvati, inoltre: 3) il regolamento per l’attività di vigilanza e istituzione del "Nonno Vigile", iniziativa illustrata dall’assessore Josephine Cacciaguerra che ne ha rimarcato la grande valenza sociale (da segnalare sul tema un emendamento proposto dal consigliere Biagio Angelo Severino e integralmente accolto per innalzare a 75 anni il limite di adesione al progetto da parte dei volontari); 4) l’adesione al consorzio "Gaudium Peregrini", su cui ha riferito il capogruppo di maggioranza Antonio Spina, ragionando sui vantaggi di tipo economico e culturale che ne potranno derivare; 5) la cessione del diritto di superficie a Enel Distribuzione SpA per l’installazione di una cabina di trasformazione in località Cappuccini. Su quest’ultimo argomento ampia e articolata la riflessione del vicesindaco Pasquale Maradei, che ha spiegato come l’operazione sia tecnicamente necessaria per consentire al distributore di fornire la giusta potenza energetica alle nascenti utenze CER e, al bisogno, a quelle limitrofe.





Il sindaco Mario Donadio, «compiaciuto per la serenità e il costruttivo dialogo instauratosi nell’emiciclo», a margine della seduta ha voluto rilasciare una dichiarazione, ringraziando tutti i consiglieri per «l’atmosfera pacata e collaborativa che ha caratterizzato la serata». «È un segnale importante – ha affermato Donadio – che dimostra come, davanti a domande che riguardano il bene della collettività, sia sempre possibile trovare un’intesa. Ringrazio tutti i membri del civico consesso per il valido contributo offerto alla discussione e il modo propositivo con cui sono state approcciate tutte le questioni sul tappeto. L’approvazione unanime di tutti punti in agenda, è, a nostro modo di vedere, un passo significativo verso un confronto sempre più leale tra le forze politiche del Comune, un passo che salutiamo favorevolmente, nella speranza di poter crescere remando tutti nella direzione dello sviluppo».





INFORMAZIONI: