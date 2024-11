Milano, 76 dosi di droga: la Polizia di Stato arresta pusher

MILANO - Venerdì a Milano la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese di 20 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Intorno alle ore 14, gli agenti del Commissariato Lambrate, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato dei ragazzi nei pressi degli istituti scolastici di via Don Calabria. Unitamente ai minori è stato identificato il 20enne, che è stato trovato in possesso di 7 involucri di hashish per un peso di circa 16 grammi. Con l’ausilio degli agenti della volante del commissariato, sono stati rinvenuti 200 euro in contanti nella disponibilità del giovane.All’interno della sua abitazione, a Pioltello (MI), i poliziotti hanno sequestrato 18 involucri di hashish per un peso di circa 42 grammi, un bilancino di precisione, 18 involucri di cocaina, del peso di 7,70 grammi nascosti all’interno di due confezioni di caramelle, 27 dosi di cocaina per un peso 12,28 grammi in una busta di fazzoletti, altri 6 involucri di cocaina per un peso di 3 grammi, una busta trasparente contenente 19 grammi di cocaina, 300 euro in una scatola e materiale per il confezionamento.Il 20enne è stato arrestato e associato presso le camere di sicurezza della Questura di Milano.