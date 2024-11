Mikol Frachey, uscito il nuovo ep dal titolo 'Stories To Tell'



È la regina italiana del country internazionale, una delle voci più magnetiche e delle penne più affascinanti degli ultimi anni ed ora, Mikol Frachey, dopo aver incantato il pubblico con brani come "Cowgirl Dance", "Valley Girls Blues" ed il recentissimo apripista "Dream Back", presenta al mondo un progetto straordinario, "Stories To Tell" (Delma Jag Records), un EP che fonde il suo talento da fuoriclasse a sonorità country dalle sfumature rock e blues, raccontando storie che commuovono immergendosi nella bellezza e nelle sfide della vita. L'album si puà ascoltare su Spotify al seguente link È la regina italiana del country internazionale, una delle voci più magnetiche e delle penne più affascinanti degli ultimi anni ed ora, Mikol Frachey, dopo aver incantato il pubblico con brani come "Cowgirl Dance", "Valley Girls Blues" ed il recentissimo apripista "Dream Back", presenta al mondo un progetto straordinario, "Stories To Tell" (Delma Jag Records), un EP che fonde il suo talento da fuoriclasse a sonorità country dalle sfumature rock e blues, raccontando storie che commuovono immergendosi nella bellezza e nelle sfide della vita. L'album si puà ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGaQlwKhtUTdbK5Bgb/St2wOu-lNyKU





Questo nuovo lavoro è un vero e proprio mosaico di esperienze vissute, di frammenti di anima che si intrecciano per dar forma ad una narrazione musicale toccante, in cui ogni brano si fa specchio di una delle tante fasi attraversate negli ultimi tre anni dalla cantautrice valdostana dall’attitude internazionale.





Con una sensibilità e un carisma incredibili e una carriera che l’ha portata ad esibirsi sui più prestigiosi palchi internazionali, Mikol Frachey è diventata la voce italiana più rappresentativa del country moderno: dall’uscita dell’album pubblicato in piena pandemia, un lavoro che l’ha portata al #39 della classifica UK dei dischi country più ascoltati, Mikol ha trovato il coraggio di raccontarsi, di mettere a nudo le sue esperienze e di trasformarle in musica.





"Stories To Tell" rappresenta la sua capacità di trasmettere i sentimenti attraverso le sue storie, storie che si fondono con quelle del pubblico, perché, come lei stessa ricorda, «tutti abbiamo quella casa che abbiamo dovuto lasciare, quell’amore tormentato, quel sogno custodito fin da bambini».





Con una produzione curata insieme al team di Delma Jag Records, che ha garantito all’artista il pieno controllo creativo, "Stories To Tell" alterna momenti di puro country allegro e spensierato a momenti più introspettivi e profondi, rendendo ogni traccia unica e carica di un’energia sincera e diretta.





Un disco intimamente emozionante, capace di arrivare dritto al cuore a tratti come un pugno e a tratti come una carezza; un abbraccio che avvolge l’ascoltatore in una stretta di condivisione, comprensione e accettazione.





«Questo EP – spiega Mikol - è un viaggio che mi ha portata a comprendere la bellezza delle storie, perché anche i ricordi più difficili e le esperienze più dure un giorno diventano "stories to tell", da condividere e da cui imparare».





Per celebrare l’uscita di questo piccolo capolavoro dal respiro internazionale, Mikol Frachey è pronta a portare la sua musica oltre confine, con un tour che attraverserà diverse città della patria del country, nato nelle zone rurali del continente nordamericano. Dalle pianure del Texas alle atmosfere uniche di Nashville, fino a varcare l’Oceano per raggiungere il pubblico europeo in Svizzera e nel Regno Unito, l’artista è pronta per un viaggio che, con l’energia e la finezza che la contraddistinguono, la porterà a sfiorare nuove scene e cuori in un crescendo di emozioni, toccando città iconiche del genere.





Queste le date del tour:

31/10 – Houston, USA

02/11 – Dallas, USA

03/11 – Birmingham, USA

11/11 – Nashville, USA

17/11 – Nashville, USA

11/12 – Baden, CH

15/03/25 – Glasgow, UK

16/03/25 – Glasgow, UK

22/03/25 – Zürich, CH

31/05/25 – London, UK





Ogni tappa sarà l’occasione per condividere i ricordi e i sentimenti che hanno plasmato questo EP, portando "Stories To Tell" a contatto con chi ha ispirato le sue storie, le sue esperienze e le sue riflessioni più intime.





«Oggi si parla tanto di successi e numeri – afferma Mikol, in conclusione -, ma le storie che portiamo dentro meritano di essere condivise, anche quelle più difficili e dolorose, perché alla fine, ogni ricordo è una storia da raccontare».





"Stories To Tell" è un’opera che incanta sin dal primo ascolto, ma che assume nuovi strati di significato ad ogni nuovo play. È un disco che va oltre la musica, per regalare all’ascoltatore un racconto che parla di sogni, difficoltà, e della bellezza del percorso. Mikol Frachey, ancora una volta, dà prova di essere una delle voci più autentiche e talentuose della scena country internazionale.





È un EP che invita a riflettere sul valore delle esperienze, sulla resilienza e sulla forza di condividere le proprie storie per sentirsi parte di qualcosa di più grande, in un mondo che spesso ci mostra solo la sua faccia migliore. "Stories To Tell" è un abbraccio, una stretta di comprensione e un invito a ricordare che ogni momento vissuto ha un valore inestimabile ed ogni singola esperienza è parte di una storia più grande.





Per quel che riguarda Mikol Frachey, è una cantautrice italiana nata a Saint-Vincent, in Val d’Aosta. Dà il via alla sua carriera musicale a diciotto anni, pubblicando l’omonimo album di debutto contenente dieci brani inediti scritti e composti a quattro mani con Simone Momo Riva. Nel 2017, diventa la prima artista italiana a conquistare un award per la musica country in USA ai Texas Sounds Country Music Awards, dove viene premiata come Artista Emergente dell'Anno. Con il passare del tempo, guadagna 12 nominations per illustri premi internazionali, tra cui i Josie Music Awards. Nel 2019, vince l’Oniros Film Awards nella categoria "Best Variety Act". L’anno seguente, con il singolo "Tennessee Whiskey Girl", entra a far parte delle playlist Spotify "New Billboard 200" ed "Hitlist Italia 2020" e nel 2021 rilascia il secondo progetto full length, "Untypical". Si esibisce sui più celebri palchi americani, tra cui quello del Douglas Corner di Nashville, e del Tavarock Festival e partecipa alla presentazione dell’album di Ed Sheeran al Mondadori Store di Milano. Il suo spettacolo originale "Back On Country Roads" è stato incluso nella programmazione della Saison Culturelle 2021. Sempre nel 2021, Mikol è insignita del prestigioso premio Fair Play Country Music Award come artista femminile dell'anno. Vincitrice di un ISSA Awards come Female Songwriter Of The Year e del Fair Play CMA olandese nel 2023, è stata definita da La Stampa la "Taylor Swift della Valle D'Aosta", per via della passione e della dedizione che permeano ogni sua release. Mikol adora sperimentare e mixare diversi generi come country, pop, folk, e rock per regalare agli ascoltatori esperienze sonore uniche e coinvolgenti. Con una vocalità unica e ricca di colori e una penna vibrante, in grado di cogliere tutte le sfumature delle emozioni umane, Mikol Frachey è la fusione perfetta tra sonorità d’oltreoceano e radici italiane, una stella che brilla per farci danzare sotto il cielo dell’autenticità.