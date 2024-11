Alla Torino City Marathon la protagonista è la Longevity, la 'medicina della lunga vita' è accessibile a tutti grazie a Cerba HealthCare Italia

Il grande gruppo della diagnostica e delle analisi cliniche, presente con numerosi centri in Piemonte e a Torino, parteciperà alla manifestazione con il suo staff capitanato dal CEO Stefano Massaro. Al Marathon Village focus sulla medicina del futuro: diagnostica, prevenzione, consigli personalizzati e telemedicina con l’innovativo percorso Longevity di Cerba, smart e accessibile





TORINO - Se esiste un "elisir di lunga vita", e di una lunga vita in salute, senz’altro lo sport ne è un ingrediente fondamentale. Gli altri sono diagnostica, prevenzione e cura del proprio stile di vita, pilastri di quella che gli esperti chiamano medicina 3.0 (o "healthspan medicine"). È questa la filosofia che Cerba HealthCare Italia – fra le più importanti realtà del mondo della analisi cliniche, diagnostica ambulatoriale e medicina dello sport, con 400 centri in Italia e una forte presenza in Piemonte e a Torino – porterà alla Torino City Marathon, manifestazione di cui è partner per il terzo anno consecutivo.





L’evento, che si apre il 28 novembre al Marathon Village ospitato presso Green Pea al Lingotto, dove Cerba sarà presente con il suo stand, culminerà il 1° dicembre con la competizione che coinvolgerà migliaia di runner dall’Italia e dall’estero. Commenta Federico Cataldo, Amministratore Delegato Piemonte di Cerba HealthCare Italia: «Anche quest’anno Cerba HealthCare Italia conferma il proprio impegno al fianco della Torino City Marathon per ribadire che lo sport è un alleato fondamentale della nostra salute. E questo lo testimonieremo sia partecipando alla manifestazione in prima persona, con i nostri team, sia con la nostra presenza al Marathon Village per parlare di prevenzione, benessere, cura di sé e del proprio stile di vita. Tutti elementi che rientrano nel concetto di Longevity, la sfida più grande per la medicina del futuro, a cui Cerba HealthCare Italia risponde con servizi innovativi e pensati per tutti».





Alessandra Viano, CEO di Torino City Marathon, fa eco a Cataldo: «Con Cerba HealthCare condividiamo valori fondamentali quali salute e benessere. Valori che hanno nello sport uno degli alleati più forti. Con la Torino City Marathon e soprattutto con la Torino City Run vogliamo mandare un messaggio forte e chiaro: praticare attività sportiva fa bene. La cosa bella è che tutti la possono fare. Che sia una corsa veloce o una camminata poco importa. Impariamo ad aggiungere vita e salute agli anni attraverso lo sport, è questo che davvero conta».





Alla linea di partenza della maratona ci sarà anche il CEO di Cerba HealthCare Italia Stefano Massaro, che interverrà il 30 novembre dal palco della manifestazione per portare in primo piano il tema della longevità, su cui Cerba ha costruito una proposta innovativa e unica in Italia. Commenta Massaro: «Siamo consapevoli, e vogliamo che lo siano sempre di più anche i nostri pazienti, che vivere una vita lunga e soprattutto in salute non dipende solo dalla genetica, ma anche da scelte di vita consapevoli e modificabili. Longevity è il nostro servizio composto da check-up, test avanzati, consigli personalizzati, telemedicina e strumenti smart che offre a chiunque la possibilità di prendersi cura della propria salute in modo scientifico e sostenibile. Un percorso che rivoluziona il modo di prendersi cura di sé».





Per tutta la durata della manifestazione, presso lo stand di Cerba HealthCare Italia al Marathon Village, i visitatori potranno dunque conoscere il nuovo servizio Longevity, che parte da un'analisi approfondita del profilo di salute attraverso un vasto elenco iniziale di test ematochimici specifici per misurare i biomarker su cui lavorare individualmente. Il percorso può proseguire poi con test di diagnostica avanzata focalizzati su grasso viscerale e il VO2max e, attraverso servizi di telemedicina, i pazienti possono ricevere indicazioni personalizzate (basate sui biomarker) per migliorare il proprio stile di vita. La proposta include strategie mirate per alimentazione, attività fisica e gestione del sonno, che possono essere facilmente monitorate tramite dispositivi indossabili, i cosiddetti wearable device. «Questo è il futuro della salute, e noi siamo orgogliosi di renderlo accessibile a tutti» conclude Massaro.





Al Marathon Village, Cerba e la sua mascotte Voilà distribuiranno inoltre materiale informativo e gadget su tutti i servizi offerti in fatto di salute, benessere e prevenzione. Spiega Federico Cataldo: «In Piemonte siamo in continua crescita come punto di riferimento per la diagnostica, le analisi di laboratorio e la medicina dello sport. L’attenzione ai bisogni del paziente è al centro della nostra filosofia: abbastanza grandi per seguirti in tutto, abbastanza piccoli per sapere chi sei». Punti di riferimento a Torino sono il Centro Analisi di Corso Raffaello 17, dedicato alle analisi chimico-cliniche e microbiologiche e test, screening e check-up di ogni genere, e il Poliambulatorio di via Valperga Caluso 32, ambulatorio polispecialistico attivo in numerose discipline: qui è possibile ottenere i certificati medici per praticare l’attività sportiva non agonistica, oltre a prenotare visite che spaziano dalla cardiologia alla dermatologia, fino all’ortopedia e traumatologia. Le visite sportive per l’attività sia agonistica sia non agonistica sono offerte dai centri di Biella, Mondovì, Saluzzo, Bra, Alba e Cuneo, mentre a Novara è possibile ottenere il certificato per l’attività non agonistica.





Cerba HealthCare Italia – Parte di un gruppo internazionale dedicato alla diagnostica ambulatoriale e alle analisi cliniche presente in 90 Paesi, Cerba HealthCare Italia è specializzata nei settori dei laboratori analisi, medicina dello sport, medicina del lavoro, radiologia, poliambulatori e service lab. Nel nostro Paese conta oltre 2.000 addetti, più di 400 tra centri medici e di prelievo, 32 laboratori. Ogni anno esegue più di 25 milioni di esami e offre i suoi servizi a oltre 5 milioni di pazienti.