A Milano la presentazione del Calendario Moda Sposa 2025

MILANO - Martedì 10 dicembre prossimo, dalle ore 18 alle ore 20, presso lo Spazio Alzaia a Milano sarà presentato il nuovo Calendario Moda Sposa 2025, il primo calendario interamente dedicato alla bridal couture, ideato e realizzato dallo studio fotografico milanese Click E Chic.





La nota giornalista di moda Giuliana Parabiago e l'autorevole wedding & event planner Alessandra Pirola Baietta presenteranno l'evento e condurranno un talk sull'evoluzione dell'abito da sposa nel tempo. Insieme a loro Barbara Badetti, produttrice del calendario e co-titolare di Click E Chic, e Valeria Calfa, direttrice artistica del progetto.





L'edizione 2025 del calendario si rivela straordinaria grazie alla collaborazione di brand nazionali ed internazionali di rilievo tra cui Peter Langner, Flora, Vera Wang ed Elisabetta Polignano.





Gli abiti sono stati interpretati come sempre dal sapiente occhio del fotografo Andrea Ciriminna, fondatore di Click E Chic, che quest'anno ha scelto di tornare alle origini della fotografia.





Dopo aver affrontato il tema attualissimo dell'intelligenza artificiale nel 2024, per il Calendario Moda Sposa 2025 Ciriminna ha pensato ad un percorso inverso, opposto diremmo. Il fotografo ha deciso, infatti, di realizzare i dodici scatti in banco ottico, per poi chiudersi in camera oscura a riprendere antiche ricette di sviluppo ed ottenere, così, immagini dal sapore retrò e dal fascino senza tempo.





Il connubio scelto è a dir poco perfetto: l'amore per la fotografia tradizionale e per la manualità diventano il mezzo per rappresentare quell'amore per la moda e la sartorialità che dà vita all'abito da sposa, simbolo dell'amore per eccellenza.





Il catering dell'evento quest'anno sarà curato da Papillon Milano 1990, affiancato nella serata da Sumisura Cocktail Catering.





I dodici straordinari stilisti protagonisti del Calendario Moda Sposa 2025 sono: Carta Branca, Elisabetta Polignano, Flora, Le Fate Milano, Marco Gabrielli, Maura Brandino, Michela Ferriero, Peter Langner, Simone Marulli, Tosca, Vera Wang, Yedina.