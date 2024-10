'Ventotene Open Festival 2024': dal 3 al 6 ottobre il Mediterraneo suona, crea e si racconta

Tra gli artisti attesi sull’isola Almamegretta, Populous, Lina Simons e Tangier Sound Clash





ROMA – Dal 3 al 6 ottobre torna il Ventotene Open Festival (VOF), quattro giorni di arte, cultura e musica trasformeranno l'isola in un epicentro culturale, dove la contaminazione tra generi e tradizioni diventa il filo conduttore di un nuovo manifesto. Sotto la direzione artistica di Andrea Cota, alias Mondocane, a questa seconda edizione del Festival multidisciplinare prenderanno parte artisti del calibro di Almamegretta, Populous, Lina Simons e Tangier Sound Clash. A far da sfondo alcune delle location più iconiche dell'isola come la Cisterna Romana dei Carcerati, i Giardini del Museo Archeologico, il Parco Archeologico di Villa Giulia, le Parracine e il Mensa Art Cafè.





Ventotene, celebre per la sua storia e il Manifesto che ha gettato le basi dell’Europa unita, è la cornice perfetta per questo Festival che celebra l’apertura e l’inclusione. L’isola, dove il traffico non esiste e la natura regna sovrana, accoglierà artisti che fanno della sperimentazione e del dialogo culturale il loro tratto distintivo. Andrea Cota (Mondocane), Direttore Artistico del VOF, sottolinea: "Il Ventotene Open Festival è un manifesto di apertura. Qui, tra sonorità diverse e contaminazioni culturali, l’arte diventa veicolo di inclusione e riflessione, soprattutto in un Mediterraneo che ha sempre vissuto di scambi, ma oggi è segnato da tensioni e conflitti".





Il cuore del VOF sarà la musica, con esibizioni che spaziano dall’elettronica alla world music, passando per il dub e i ritmi afrobeat. Almamegretta, icona del dub italiano, si esibirà per la prima volta senza Raiz, con un set strumentale arricchito dai campionamenti live di Paolo Baldini, uno dei dubmaster più acclamati d’Europa. Populous, dj e produttore di Lecce, presenterà il suo acclamato album "W", un viaggio sonoro che celebra la femminilità e l’inclusione, tematiche centrali in questa edizione del VOF. Lina Simons, rapper italo-nigeriana, porterà un mix esplosivo di afrobeat, grime e dialetto napoletano, raccontando attraverso la sua musica le sfide e le bellezze della multiculturalità. Un’esplosione di ritmi che riflette perfettamente lo spirito del Festival: contaminazione, incontro e dialogo. Il progetto Tangier Sound Clash, nato dall’incontro tra il DJ-producer FiloQ e il sassofonista Denitto per fondere le sonorità tradizionali del Marocco con la sperimentazione elettronica europea, porterà in scena un’esperienza che attraversa confini e generi, in un dialogo avanguardistico che racconta l’incontro tra tradizione e innovazione, tra storia e modernità.





Novità di questa edizione è la residenza artistica "We Are Open", un progetto che trasformerà la perla del Tirreno in un epicentro creativo per una settimana con un collettivo di artisti che si “confinerà” sull’isola per dare vita a un’opera collettiva straordinaria. Giocando con il concetto di “residenza”, il progetto diventerà simbolo di "resilienza e creatività" unendo artisti provenienti dal panorama nazionale come FiloQ, Denitto, Walter Laureti, Federico D’Angelo, Mondocane, Angelo Romano e Alessio Castagna.





Per chi cerca il relax, il VOF offrirà sessioni di Yoga Vinyasa sulla spettacolare spiaggia di Calanave al mattino, e un’originale esperienza di Beer Yoga nel pomeriggio, per unire il benessere del corpo al piacere di una birra sorseggiata in riva al mare.





Il Ventotene Open Festival è un evento "aperto" per questo nel programma sono previste anche attività pensate per le famiglie. Spettacoli di giocoleria e acrobazie come "Il Circo Elettrico: pillole di giocoleria" e "Vita da Acro-Coppia", ideati e interpretati da Elettra Possidoni, insegnante di Arti di Circo e Psicoterapeuta infantile, promettono di incantare grandi e piccini.





Organizzato dall’Associazione Culturale La Pentola a Pressione e con il contributo della Regione Lazio (all’interno dell’avviso pubblico "Contributi allo spettacolo dal vivo") e con il patrocinio del Comune di Ventotene, il Ventotene Open Festival è pronto ad accogliere chiunque voglia vivere un’esperienza di immersione totale nella cultura, nella musica e nella bellezza di Ventotene.





I biglietti Full Pass sono già disponibili online, garantendo accesso a tutti gli eventi del Festival: https://oooh.events/