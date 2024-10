Tv, 'Striscia la notizia': da lunedì 14 ottobre tornano i due comici siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari

Da lunedì 14 ottobre al timone di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) tornano i due comici siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari. Da lunedì 14 ottobre al timone di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) tornano i due comici siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari.





Al quarto anno consecutivo alla guida del tg satirico di Antonio Ricci, e con all’attivo 182 puntate condotte assieme, la coppia Friscia-Lipari resterà a Striscia fino al 7 dicembre.





Sergio Friscia, 53 anni, dichiara: «È un ritorno a casa, seguito da arancini, pizzette, cannoli… Non so se ce ne andremo come previsto il 7 dicembre. Ne abbiamo già parlato con Antonio Ricci: abbiamo intenzione di rimanere fino ad agosto per quanto ci troviamo bene a Striscia. Mi riprendo il posto da conduttore, ma anche quello da Velino. Io poi ho la "cover" degli addominali, che in caso di caduta è molto più sicura. Non vediamo l’ora di divertirci come due compagni di banco e di far divertire il pubblico».





Roberto Lipari, 34 anni, aggiunge: «Sono felice che anche quest’anno saremo dietro al bancone di Striscia. Il problema è sopra! Perché ci sarà Gianluca che ha distrutto il vero sogno di Friscia: fare il Velino! Farò di tutto affinché il mio socio superi il trauma. Io ancora non sono riuscito a superare quello che mi ha provocato lui quando l’ho visto ballare».